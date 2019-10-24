Суд не дав Шокіну шансу поновитися на посаді

Касаційний адміністративний суд Верховного суду не виявив обставин для поновлення строків розгляду позову колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна про поновлення на посаді.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Дослівно в повідомленні Верховного суду: "Суд відмовив у поновленні строків для розгляду справи по суті і залишив в силі попереднє рішення, за яким позов був відхилений".

Деталі: Таким чином, як зазначили в суді, в задоволенні заяви про поновлення строків розгляду позову за нововиявленими обставинами було відмовлено, оскільки такі обставини встановлені не були.

На засіданні мова не йшла про розгляд по суті позову Шокіна про поновлення на посаді генпрокурора: суд розглядав виключно питання наявності підстав для перегляду попереднього рішення, за яким позов екс-генпрокурора про поновлення на посаді був відхилений.

Що було раніше: 2 вересня Шокін подав до суду заяву з проханням переглянути попереднє рішення, яким суд відмовився його відновлювати в ГПУ.

Причина перегляду полягає в тому, що в справі, на думку Шокіна, є "нововиявлені обставини". Які саме - не уточнюється.

Шокін подавав в суд на тодішнього президента Петра Порошенка і Верховну Раду ще 13 березня 2017 року - через рік після свого звільнення.

Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним і скасувати постанову парламенту і указ президента про його звільнення.

Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.

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