Суд не дав Шокіну шансу поновитися на посаді
Касаційний адміністративний суд Верховного суду не виявив обставин для поновлення строків розгляду позову колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна про поновлення на посаді.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Дослівно в повідомленні Верховного суду: "Суд відмовив у поновленні строків для розгляду справи по суті і залишив в силі попереднє рішення, за яким позов був відхилений".
Деталі: Таким чином, як зазначили в суді, в задоволенні заяви про поновлення строків розгляду позову за нововиявленими обставинами було відмовлено, оскільки такі обставини встановлені не були.
На засіданні мова не йшла про розгляд по суті позову Шокіна про поновлення на посаді генпрокурора: суд розглядав виключно питання наявності підстав для перегляду попереднього рішення, за яким позов екс-генпрокурора про поновлення на посаді був відхилений.
Що було раніше: 2 вересня Шокін подав до суду заяву з проханням переглянути попереднє рішення, яким суд відмовився його відновлювати в ГПУ.
Причина перегляду полягає в тому, що в справі, на думку Шокіна, є "нововиявлені обставини". Які саме - не уточнюється.
Шокін подавав в суд на тодішнього президента Петра Порошенка і Верховну Раду ще 13 березня 2017 року - через рік після свого звільнення.
Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним і скасувати постанову парламенту і указ президента про його звільнення.
Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.
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Передісторія:
- 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
- Генпрокурор написав заяву, і Верховна Рада погодила його звільнення.
- У 2018 році колишній віце-президент США, а тепер кандидат у президенти Штатів, Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
- Після цього донька Шокіна, громадянка США, пообіцяла судитись із Байденом, "щоб захистити гідність рідних".
- Президент США Дональд Трамп назвав "ганебною" поведінку Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джуліані висловив думку, що Байден міг керуватись бізнесовими інтересами сина.
- Син Байдена у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
- У розмові із Зеленським Трамп сказав, що Байден нібито вихвалявся звільненням Шокіна, та попросив президента України розібратись з ситуацією.
- Через цю телефонну розмову службовець американської розвідки поскаржився на можливий тиск Трампа на Зеленського, а у парламенті вирішили ініціювати офіційний запит про імпічмент.
- Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Бурісма", членом ради директорів якої був Хантер Байдена, син віце-президента США Джо Байдена під тиском з боку США.
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