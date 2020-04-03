Консультативный совет в Минске: выход из тупика или путь к дестабилизации?

Киеву нужен конструктивный способ реинтегрировать свои территории на Донбассе, избегая увеличения кровопролития.

Консультативный совет в Минске, в случае эффективной имплементации, может послужить выходу из "Минского тупика".

Однако использование неофициальных каналов коммуникации или непубличных договоренностей во время карантина COVID-19 может вызвать негативную реакцию и сделать возвращение территорий более отдаленной целью.

После шести лет войны Зеленский пришел к власти обещая мир. С верой в то, что мир также и в интересах Москвы, Зеленский вступил в прямые переговоры с российским президентом и добился некоторых результатов.

Стороны провели два обмена пленными, формально согласились на формулу Штайнмайера, отвели силы и средства возле Станицы Луганской, в Золотом и Петровском, Киев отремонтировал Станично-Луганский мост. Наконец, впервые за три года, состоялась встреча лидеров Нормандской четверки.

Однако ничего из этого не возвращает Донбасс.

Согласно Минским соглашениям, к которым украинское правительство выражает приверженность (тогда как некоторые активисты считают соглашения предательством), путь вперед − это особый статус, конституционная реформа и выборы, согласованные с представителями ОРДЛО.

По российской интерпретации это означает, что Киев должен признать соратников Пушилина и Пасечника сторонами переговоров и согласовывать все с ними. Это одна из причин, почему мирный процесс в Минске находиться в тупике. И этим можно объяснить бурную реакцию на создание Консультативного совета в рамках политической подгруппы в Минске.

Напомним, Консультативный совет − это новый орган, который должен вырабатывать рекомендации по вопросам конституционной реформы в сфере децентрализации и касательно других политических аспектов Минских соглашений.

Это внезапное и плохо объясняемое политикуму решение может снова затормозить мирный процесс. C другой стороны, в идее Совета также присутствуют рациональные зерна: если дать им вырасти, избегая некоторых ошибок, Совет еще может стать инструментом для выхода из замкнутого круга.

По плану в Совет будут входить 10 представителей подконтрольных правительству территорий и по 5 от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Совет будет вырабатывать рекомендации по вопросам конституционной реформы, особого статуса, выборов.

Его решения приняты ¾ состава будут иметь рекомендательный характер для ТКГ. Модератором выступит один из представителей ОБСЕ. Представители России, Франции и Германии могут участвовать, по своему желанию, как наблюдатели.

Согласно оптимистам, Совет может стать способом выполнять минские положения, но на выгодных для Украины условиях.

Соглашения предусматривают, что условия специального статуса согласовываются с "представителями ОРДЛО".

Итак, теперь это будет сделано, только в качестве представителей ОРДЛО выступят якобы не те одиозные фигуры, которых Москва навязывала все эти годы, а, как говорит Ермак, люди "не связанные с военным конфликтом, люди, которые не убивали наших военных, которые сегодня проживают на неподконтрольных территориях."

Если же не придут к согласию, Совет может просто превратиться в нерабочее приложение к политической подгруппе ТКГ.

Оппоненты утверждают, что Консультативный Совет все-таки означает победу Кремлевского видения и поможет РФ преподнести конфликт миру как гражданский.

Киев, как они говорят, фактически признал так называемые республики сторонами Минских переговоров, а Россию – медиатором. Здесь некоторые отмечают то, что Россия выступает в Совете как наблюдатель.

Правда, сам термин "наблюдатель" означает не то, что Россия выведена за рамки Минского процесса, а что она не имеет право голоса в Совете − что правильно, ведь орган якобы создан для выявления нужд жителей восточной Украины.

Сразу после появление в прессе информации о Совете несколько тысяч людей вышли на протест в Киеве в рамках "Марша добровольцев" против курса Зеленского и "легализации ДНР и ЛНР", несмотря на начинающийся карантин в связи с COVID-19.

Опасения оппонентов может усиливать и тот факт, что в "ДНР" после встречи 11 марта предложили новый регламент для Трехсторонней контактной группы, который бы давал ОРЛО и ОРДО статус участников наравне с Украиной, РФ и ОБСЕ. Киев отбросил это предложение.

У некоторых обозревателей мартовские протесты в столице могли вызвать некое дежавю.

Помнится, как 29 августа 2015 года в первом чтении депутаты Рады пытались принять изменения в Конституцию по настоянию тогдашнего президента Петра Порошенко. В переходных положениях говорилось, что особенности местного самоуправления на неподконтрольных территориях будут определяться отдельным законом.

Протесты перед радой в этот день закончились взрывом гранаты, который унес жизни четырех и ранил сотню бойцов нацгвардии. После этого о законе позабыли. То есть, малопонятная для широкой общественности законодательная инициатива вызвала угрозу дестабилизации, после чего ее перестали серьезно обсуждать, оставив ее такой же непонятной и плохо проработанной.

Поиск политического решения также осложняется вспышками боевых действий.

В феврале украинские военные потеряли наблюдательный пункт в "серой зоне" возле Золотого, в марте понесли потери из-за атак на грузовики снабжения.

Во второй половине прошлого года ситуация выглядела иначе. В разговоре с Кризисной группой в начале февраля 2020 года высокопоставленный украинский офицер отметил, что после "хлебного перемирия" (21 июля 2019-го) использование тяжелых вооружений действительно уменьшилось, но добавил, что без политического решения ситуация на фронте снова ухудшиться.

Что теперь?

Украина на карантине ближайшие месяцы. Встречи ТКГ все еще ведутся, хотя и через видеочат. Также продолжаются совещания с Францией, Германией и ОБСЕ.

Но продвижение к Совету в скрытой манере во время карантина плохая идея. Ведь принятие чувствительных решений без широких публичных консультаций может вызвать обратную реакцию, еще больше усложняя дальнейшие попытки выхода из тупика.

Особенно плохая идея сейчас, учитывая опасения части украинцев, что некоторые чиновники могут использовать кризис и карантин COVID-19 в качестве предлога для ограничения гражданских свобод.

В тоже время пустить все на самотек по Донбассу тоже не вариант. Некоторые политические эксперты уверены, что кризис с COVID-19 заставит Киев пока отложить идею Совета на задний план (или предоставит оправдание это сделать).

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Но время не ждет и ОРДЛО приобретает все больше атрибутики независимости и интеграции с РФ: Россия выдает паспорта, в обращении рубль, в марте отменили статус украинского языка, утвердили границы "ДНР" и "ЛНР", которые охватывают все территории двух восточноукраинских областей.

Блокада 2017 года фактически свела на нет украинское присутствие на неподконтрольных территориях. Ограничение движения гражданских через линию разграничения в связи с COVID-19 при полуоткрытой границе с РФ еще больше способствует отчуждению.

Чтобы иметь хоть какой-то шанс на мирную реинтеграцию, Киеву необходимо:

заручиться доверием своих граждан и восстановить, по мере возможности, доверие и общение с жителями неподконтрольных районов.

Способность украинских властей предпринимать активные шаги в направлении реинтеграции или даже возобновления гуманитарных связей еще более осложнена кризисом COVID-19.

Пока в минском процессе наблюдается затишье из-за невозможности встретиться, это время можно использовать для работы с опасениями общественности в отношении Консультативного совета и реинтеграции Донбасса в целом.

Киев должен сделать Совет прозрачным и коллективным. Офису президента (и перезапущенному в марте Министерству реинтеграции оккупированных территорий) стоит проводить консультации с членами фракции "Слуги народа" и другими политическими силами, быть готовым выслушать их опасения и объяснить свою позицию.

Было бы полезным начать представлять обществу людей, которых Зеленский желал бы видеть членами Совета с украинской стороны (а кого − с другой).

Также команде президента стоит наконец презентовать свое видение будущего Донбасса – стратегию и детали мирного плана, анонсированные еще осенью прошлого года.

Касательно гуманитарных связей с другой стороной: в среднесрочной перспективе необходимо больше пунктов пропуска, как было согласовано в протоколе встречи ТКГ 11 марта.

Учитывая обстоятельства, новые пункты пересечения не будут открыты в ближайшее время, поэтому нужно использовать этот период для диалога с местным населением, а также с активистами о том, что означает открытие этих пунктов пересечения, как будет обеспечиваться общественный порядок и безопасность после их открытия.

Какая бы не была политика, для правительства будет приоритетно важно защищать гражданские свободы во время карантина; доходчиво объяснять, какие меры принимаются для защиты общественного здоровья и почему они необходимы, а также что сделано для того, чтобы чиновники или правоохранители не злоупотребляли кризисом.

Это непростое время может стать возможностью для устранения некоторых коренных причин нынешних противоречий по поводу Консультативного совета и минских переговоров в целом, чтобы избежать остановки продвижения в мирном процессе, в то время когда неконтролируемые территории отчуждаются еще больше.

Катарин Квинн-Джадж, Богдан Ворон, Международная кризисная группа в Украине, для УП

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