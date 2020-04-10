ГБР и СБУ отказались расследовать совет с ОРДЛО Ермака, Вятрович подал в суд

Народный депутат фракции "ЕС" Владимир Вятрович написал жалобу на ГБР в суд за отказ расследовать возможную государственную измену главы ОП Андрея Ермака во время подписания соглашения о создании так называемого координационного совета с представителями ОРДЛО.

Источник: Вятрович в facebook

Прямая речь: "Подал в суд на бездействие ГБР. СБУ приготовиться.

На днях получил от ГБР ответ, что следователь отказал во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту.

Такой отказ - незаконный.

На очереди - СБУ. Куда я так же направил обращение о госизмене Кучмы и Ермака, и откуда так же получил такой же ответ, как с ГБР, как под копирку.

Не представляю, как ГБР и СБУ будут обосновывать незаконный отказ, даже в наших судах ".

Детали: Вятрович напомнил, что после того, как Ермак и представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма подписали договоренности о создании органа, который предусматривает прямые переговоры украинской стороны с боевиками, он обратился в Государственный бюро расследований с требованиями открыть уголовное производство по факту государственной измены.

Он также потребовал расследовать причастность других должностных и служебных лиц Украины, в частности президента Украины Владимира Зеленского.

Что было раньше: 13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

При этом Ермак отметил, что это не шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО.

Решение о создании соответствующего совета еще не принято, но этот вопрос решится во время следующей встречи ТКГ в Минске.

Ермак не смог ответить, кто именно будет представлять ОРДЛО в соответствующем "консультативном совете".

13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.

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