Дезинформация Кремля. Где реакция Офиса президента?

Если ложь не разоблачать, не указывать на нее пальцем и не называть прямо – ложью – то есть большой риск, что в нее поверят.

Нашей власти, в частности Офису президента и профильным министерствам, следовало бы принять это во внимание. И оперативно реагировать на любые вбросы и дезинформацию Кремля.

Пропагандистские волны дезинформации из РФ запускаются достаточно регулярно.

Одна из последних произошла в конце июня – начале июля, когда в сепаратистских и российских медиа широко распространялся антиукраинской нарратив об "отгораживании" Украины от Донбасса.

Мы в общественной организации iDemocracy провели мониторинг информационного поля и детально проанализировали этот кейс.

К продвижению указанного нарратива привели два события, а именно: интервью Президента Украины Владимира Зеленского для ТСН от 24 июня и срыв заседания политической рабочей группы в рамках Трехсторонней контактной группы 6 июля.

После заявлений Президента о варианте вынести вопрос о связях с временно оккупированными территориями на Всеукраинский референдум в качестве последнего средства в случае провала переговоров и невыполнения Минских договоренностей со стороны РФ и ее марионеточных образований, в информационном поле России и самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР "начали активно появляться заголовки с использованием формулировок "стена Зеленского", "граница с ОРДЛО","стена" и другие.

Заседание политической рабочей группы ТКГ 6 июля было сорвано по вине сепаратистов.

Украинская делегация была вынуждена оставить видеоконференцию политической группы ТКГ, чем воспользовались представители так называемых "ДНР" и "ЛНР". Они начали распространять месседжи, которые сводятся к "желанию Украины отгородиться от ОРДЛО". Этот месседж подхватили российские СМИ, в частности "РИА Новости", ТАСС, Sputnik тому подобное.

Это привело к информационной волне о том, что Украина якобы планирует "отгородиться" от Донбасса.

Распространение этого нарратива имеет целью выработать у жителей Донбасса – как на подконтрольной части, так и на временно оккупированной – мысль о том, что Украине они безразличны, а также распространить ложную информацию, что Украина не выполняет Минские договоренности и стремится затягивать мирные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

То есть мы наблюдаем стратегическую пропагандистскую кампанию, цель которой – сформировать у граждан Украины на неподконтрольных территориях стереотип о том, что наше государство их предало, отказавшись от них.

Это долгосрочная стратегия российской пропагандистской машины с целью сформировать глубокое и очень инертное негативное отношение к Украине. Чтобы в случае назначения даже демократических выборов в регионе обеспечить доминирование пророссийских сил

И в этой ситуации Банковой следовало бы сформировать контрмеседж, чтобы убедить украинцев по ту сторону, что мы не собираемся их бросать и от них отказываться.

Только будучи проактивными и развенчивая дезинформацию Москвы мы сможем выиграть самую главную битву – битву за умы.

Сергей Влащенко