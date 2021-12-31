Антикоррупционные победы 2021: кто сел и кто следующий

Згадаймо найяскравіші події 2021 року, які відбулися у сфері антикорупції і боротьби за чесні суди.

Лише за цей рік Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив 34 вироки, із яких 27 були обвинувальними. До в’язниць відправляли суддів, прокурорів, СБУшників, керівників державних підприємств. Всього ж від вересня 2019 року ВАКС ухвалив уже 59 вироків.

У цьому році детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) продовжували відкривати нові справи, яких було понад півтисячі та направили до суду більш ніж 60 обвинувальних актів.

Всього ж за час роботи НАБУ та САП до суду скерували понад 300 справ стосовно майже 600 осіб, а підозру отримали близько 1000 осіб, зокрема 6 міністрів та їх заступників, 20 народних депутатів, 67 суддів та 78 керівників держпідприємств.

2021 рік також був багатий на важливі голосування у парламенті. Наприклад, депутати змогли підтримати запуск судової реформи та проголосувати за зміни до закону про НАБУ.

Про найбільш гучні перемоги цього року читайте у матеріалі.

Січень

Рік почався із того, що експрокурор Генпрокуратури Олександр Матюшко, який намагався "купити" посаду в НАБУ, відправився на 2 роки до в'язниці. У цей же день апеляційна палата Антикорсуду відправила на 3 роки за ґрати голову Требухівської сільради Куця за оборудки із землею.

На цьому позитивні новини не завершилися. Спершу суд продовжив строк розслідування у справі плівок ОАСК, а потім повторно арештував сотні тисяч готівки у валюті нардепа Дубневича, арешт яких раніше необґрунтовано скасовував слідчий суддя Мойсак.

Завершили місяць порятунком незаконно закритої справи "Роттердам+", яку відновив в.о. керівника САП Максим Грищук.

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Лютий

Останній місяць зими теж приніс чимало хорошого. Спершу апеляція Антикорсуду підтвердила вирок стосовно ексдиректора Центргазу Старовойта, якого відправили на 8 років до в'язниці за розтрату державних коштів.

Згодом судді апеляційної палати Віктор Панкулич, Ігор Панаід та Сергій Боднар скасували незаконний "оправдос" одеському меру Геннадію Труханову і його спільникам у справі "Краяну", а провадження направили на новий розгляд до першої інстанції.

На цьому Вищий антикорупційний суд вирішив не зупинятися і засудив до 6 років з конфіскацією майна суддю Рахівського райсуду Закарпатської області Івана Тулика. Його визнали винним у хабарництві та отриманні грошей для впливу на свого колегу.

Завершували місяць вдалі дії НАБУ, коли вдалося успішно розвернути та посадити чартерний літак з колишнім топчиновником Приватбанку Володимиром Яценко, який намагався відлетіти у Відень. Йому разом із ексголовою правління Олександром Дубілетом та екскерівницею одного з підрозділів банку Бичихіною повідомили про підозру у розтраті понад 136 млн грн.

Березень

Весна почалася із того, що НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі Приватбанку. Цього разу ексголова правління Приватбанку Дубілет, його заступниця Шмальченко та керівниця одного із департаментів банку Конопкіна отримали підозри у розтраті 8,2 млрд грн.

Також у цьому місяці детективи завершили розслідування щодо "слуги народу" Юрченка та відкрили захисту матеріали у справі про захоплення влади суддями ОАСК.

Далі апеляція ВАКС не дала забрати справу ТЕЦ Дубневичів у НАБУ та підтвердила вирок щодо депутата Полтавської облради Прядка і його спільника Гнєздова, за яким їх відправили до в’язниці на 4,5 роки. Після цього апеляція підтримала ще один вирок першої інстанції, за яким колишньому гендиректору Херсонської ТЕЦ Педченку призначили 5 років ув’язнення.

Крім того, перша інстанція ВАКС ухвалила два вироки щодо суддів: спершу 3,5 роки з конфіскацією призначили для судді Жовтневого райсуду Дніпра Вадима Галічого, а потім до 5 років з конфіскацією засудили суддю Міжгірського райсуду Закарпаття Антона Гайдура.

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Квітень

Другий місяць весни почався не менш гучно. НАБУ затримало адвоката та співробітника Служби зовнішньої розвідки Юрія Зонтова, брата одіозного голови ОАСК Павла Вовка. Його та спільника взяли "на гарячому" після ймовірного одержання ними 100 тисяч доларів. Під час обшуку конспіративної квартири, якою розпоряджався Зонтов, правоохоронці знайшли мільйони доларів, сотні тисяч євро та антикваріат.

Одразу після цього Президент ініціював "невідкладну" ліквідацію головного органу "політичної проституції" в Україні – Окружного адмінсуду Києва. На жаль, за наступні 8 місяців ліквідувати його у влади не стане духу.

У квітні в.о. керівника САП Максим Грищук вдруге відновив справу "Роттердам+", яку знову незаконно закрив прокурор Пономаренко. Також у квітні прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо Гладковського-молодшого.

Завершувався місяць хорошими новинами із Антикорсуду. Спершу апеляція призначила 2 роки в’язниці ексслідчому прокуратури Павленку і 3 роки адвокату Боженку, а згодом посилила до 6 років покарання для директора Ржищівського лісгоспу Левківського, а його пособнику присудили 5 років. До того ж у обох конфіскують майно.

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Травень

ВАКС засудив до 5 років в’язниці громадянина Молдови Неруха за хабар у 75 тисяч доларів. За ці кошти він, ймовірно, намагався зняти арешт із судна, яке незаконно відвідувало анексований Крим.

Крім того, НАБУ у травні повідомило про підозру ще 7 особам у мільярдній справі щодо видачі стабілізаційного кредиту ВіЕйБі Банку олігарха Бахматюка. Загальна кількість підозрюваних у справі зросла до 17 осіб.

Червень

На початку місяця Антикорсуд засудив до 6 років в’язниці суддю Ганну Білик із Броварів, а потім апеляція ВАКС остаточно відправила екссуддю Галічого із Дніпра на 2,5 роки у в’язницю.

Петиція за звільнення Олега Татарова із Офісу Президента зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

Продовжили успішний місяць детективи НАБУ, які викрили на ймовірному хабарі у 2,5 тисячі доларів суддю з Дніпра Лалі Новік.

Липень

На початку місяця НАБУ та САП завершили розслідування щодо 14-ти фігурантів справи "ВіЕйБі Банку". Розслідування за підозрою ще трьох осіб - фактичного власника банку Олега Бахматюка, ексголови правління Дениса Мальцева та ексголови спостережної ради Наталії Василюк зупинені через їх розшук.

Далі Верховний суд підтримав одразу два вироки Антикорсуду: 2 роки в’язниці для експрокурора ГПУ Матюшка та 3 роки для голови Требухівської сільради Куця, а перша інстанція ВАКС засудила до 4 років ув’язнення колишнього працівника СБУ Харченка.

Далі відбулися одні з найбільш позитивних подій усього 2021 року: відставка "вічного міністра" Авакова, підтримка парламентом перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів та голосування за очищення Вищої ради правосуддя з ключовою роллю міжнародних експертів.

Завершувався місяць черговим тюремним вироком ВАКС: ексдиректор Інституту агроекології Фурдичко отримав 8 років тюрми з конфіскацією майна за хабар у 500 тисяч доларів.

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Серпень

На початку місяця детективи завершили розслідування щодо судді Лалі Новік із Дніпра, яку підозрюють в отриманні 2,5 тисяч доларів хабара.

Продовжився серпень тим, що у Феофанії нарешті знайшли екссуддю Дніпровського райсуду столиці Миколу Чауса, який ще у 2016 році втік з України. Його звинувачують в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. За декілька днів до затриманням детективам довелося грати у "доганялки" із СБУ, які сховали Чауса у себе.

Антикорупційна прокуратура добилася рішення господарського суду, за яким Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) мають повернути у власність держави.

Далі був черговий вирок ВАКС: експосадовців "Харківобленерго" та "Харківводоканалу" засудили до 5 та 4 років ув’язнення відповідно у справі про розкрадання майже 20 млн грн. А ще Антикорупційний суд конфіскував у нардепа Іллі Киви 1,2 млн грн, отриманих від нібито оренди жомової ями.

У цьому ж місяці до Антикорсуду направили справу "Слуги народу" Олександра Юрченка. В опублікованому НАБУ відео йдеться про "плюшки" у вигляді 13 тисяч доларів за реєстрацію правок в законопроєкт, "кусок большого пирога" у вигляді акцій майбутнього сміттєпереробного заводу і 200 тисяч доларів для членів профільного комітету, які нібито мали підтримати внесення змін.

Вересень

Розпочався місяць вже звично із тюремного вироку ВАКС стосовно судді. Ексголова Козівського райсуду Тернопільської області Михайло Кренцель отримав шість років з конфіскацією за ймовірний хабар у 2 тисячі доларів.

Не обійшлося у вересні й без затримань нових суддів. Підозру отримав голова Тиврівського райсуду з Вінниччини Ігор Ратушняк. Детективи вважають, що він вимагав 120 тисяч грн за визнання права власності на земельний пай.

Антикорупційний суд дав дозвіл на примусовий привід на засідання Євгена Аблова, заступника голови Окружного адміністративного суду Києва. Пізніше підозрюваний Аблов прийде на засідання, однак потім все одно ганебно втікатиме.

Завершувався місяць також звично. Антикорупційний суд призначив 7 років в’язниці з конфіскацією всього майна судді із Мукачево Михайлу Паку.

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Жовтень

Розпочався місяць із того, що Антикорупційний суд заочно заарештував експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі "Межигір'я". Ще однією позитивною новиною початку місяця стало те, що детективи НАБУ завершили розслідування щодо ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, якому інкримінують невдалу організацію рекордного хабара у 5 млн доларів для керівництва антикорупційних органів.

Також НАБУ та САП викрили "злочинну організацію" з 16 осіб в Одесі. Слідство вважає, що до її складу входили негласний "господар Одеси" Володимир Галантернік та мер Геннадій Труханов, а розмір завданої шкоди може перевищувати півмільярда гривень.

Порадувала також Верховна Рада, яка привела статус НАБУ у відповідність до Конституції та відвела ключову роль пропозиціям міжнародників під час конкурсу на посаду директора Бюро, який відбудеться вже у наступному році.

У жовтні Верховний суд підтвердив одразу три тюремні вироки ВАКС: 4,5 роки для депутата Полтавської облради Прядка та його співучасника Гнєздова, 8 років для екскерівника Центргазу Старовойта та 5 років ув’язнення для судді з Одеси Целуха.

У цьому ж місяці суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови правління Приватбанку Дубілета, а апеляція ВАКС підтримала рішення першої інстанції та остаточно конфіскувала "дохід" нардепа Іллі Киви від нібито оренди жомової ями.

Завершився місяць першим в історії ВАКС вироком по угоді з реальним позбавленням волі у 3,5 роки.

Листопад

У цьому місяці ВАКС дозволив заочне розслідування щодо "тіньового господаря Одеси" Галантерника, а до суду нарешті направили справу "квартир для Національної гвардії" стосовно екснардепа Микитася та інших.

Також детективи затримали "на гарячому" чергового служителя феміди. Ним виявився суддя Чернігівського окружного адмінсуду Дмитро Лобан. Слідство вважає, що він одержав 20 тисяч доларів за судове рішення, хоча ще у 2016 році на акції нібито фотографувався з плакатом "Не даю та не беру хабарі".

У середині листопада в Антикорсуд направили справу екссудді Чауса. Зараз там триває підготовче засідання, бо Чаус попросив час на лікування через нібито проблеми зі слухом.

Згодом до суду відправили ще одну справу про хабарництво служителя феміди. На цей раз по екссудді Господарського суду Сумської області Надії Спиридоновій, яку звинувачують в отриманні 4 тисяч доларів хабара.

В цей же день повідомили про підозру у недекларуванні чинному нардепу Сергію Шахову. Слідство вважає, що нардеп не задекларував майна майже на 60 млн грн: 13 квартир у Києві, 2 будинки під Києвом, дачу, 8 паркомісць, 27 земельних ділянок, нежитлову нерухомість, 2 авто тощо. Нардеп Шахов став першим, хто отримав підозру за брехню в декларації за відновленою нормою після минулорічного знесення відповідальності ганебним рішенням КСУ.

На завершення апеляційна палата посилила вирок для екскерівника залізничного підприємства Скорика, якого, окрім відбування 4 років у в’язниці, очікує відшкодування 8,8 млн грн збитків. Також апеляція підтвердила тюремний вирок для судді Тулика із Закарпаття, якому доведеться провести за ґратами найближчі 5 років.

Грудень

Розпочався останній місяць року із великої перемоги антикорупційної прокуратури над Фірташем у господарському суді! Пов'язана із олігархом компанія програла апеляцію у справі Запорізького титано-магнієвого комбінату і тепер завод мають повернути державі.

Далі антикорупційний суд відправив заступника мера Труханова до СІЗО, заочно заарештував "тіньового господаря Одеси" Галантерніка та колишнього голову правління "Приватбанку" Дубілета, а США наклали санкції на Тупицького з дружиною й Портнова за хабарництво та значні корупційні дії.

Грудень також не обійшовся без чергового вироку ВАКС щодо судді: 5,5 років в’язниці отримала ексголова Каланчацького райсуду із Херсонщини Олена Живцова за ймовірний хабар у 5 тисяч грн. Також цього місяця завершили розслідування щодо голови Тиврівського райсуду з Вінниччини, якого детективи затримали у вересні на ймовірному хабарі у 120 тисяч грн.

Верховний суд підтримав черговий вирок ВАКС. На цей раз про 5 років ув’язнення для ексгендиректора Херсонської ТЕЦ Педченка

Ще однією хорошою новиною останнього місяця стало те, що НАБУ та САП зареєстрували перше кримінальне провадження в системі e-Case management system, яка дозволяє звести до мінімуму паперову роботу і покликана економити ресурси та час слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів. Майбутнє за діджиталізацією і e-Case це підтверджує. Щоправда, від ідеї до реалізації проекту минуло більш ніж 6 років.

Під ялинку ВАКС засудив до 5 років в’язниці колишнього топменеджера державного "Укргазвидобування" Олексія Тамразова за спробу дати хабар прокурору ГПУ, а також завершив розслідування щодо експрезидента Януковича та його сина Олександра у справі про незаконне заволодіння резиденцією "Межигір'я". .

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З появою антикорупційних органів суддів-корупціонерів десятками відправляють до в’язниць, народні депутати отримують підозри за хабарі, брехню в деклараціях чи незаконні компенсації з бюджету, а мера одного з найбільших міст України судять за багатомільйонні розкрадання. Чиновники починають розуміти, що недоторканих немає, а відповідальність потрохи стає незворотньою.

Звичайно, ще залишаються окремі ганебні випадки на кшталт порятунку чиновника з Офісу Зеленського Олега Татарова, блокування конкурсу на керівника САП чи постійні закриття справи Роттердам+. Але з кожним наступним таким випадком відмазувати своїх ставатиме дедалі важче, а рейтинг влади падатиме все нижче.

Роботи залишається чимало, але є надія, що 2022 рік стане ще успішнішим, чого нам усім і бажаю.

Вадим Валько

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.