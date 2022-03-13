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Михаил Ткач
журналист УП

"Изящная" яхта путина спряталась в нищей россии 

Воскресенье, 13 марта 2022, 14:50

Седьмого февраля из порта Гамбурга от конфискации сбежала яхта путина GRACEFUL. Об этом сообщило немецкое издание Бильд

Яхту, которая пять месяцев  стояла в Германии, вдруг резко на рассвете в семь утра решили вернуть домой. 

Опасность утраты стоимостью 87 миллионов евро видимо была настолько высокой, что путинские опричники решили не испытывать судьбу и не отгонять ее в Чёрное море (а это путешествие длиной около недели), а пришвартовать в ближайшей точке пока еще российской федерации. 

Ближайшим к Германии оказался, естественно, Калининград, куда за два дня яхта и была доставлена. 

Там у берегов дачного поселка Прегольский на речке Прегель она томится и сейчас. Если быть точным – в нескольких километрах от дачного поселка.  

Яхт-клубы в этой части света не в ходу, каких-нибудь прегольских рыбаков, наверное, эдакой изящностью вождя решили не шокировать.

Посему на самом высоком уровне было принято решение держать яхту на удалении от берега. Таком, чтобы нельзя было добросить булыжник или пустую бутылку.

Не знаю успели ли за этот месяц обитатели пустынной западной части Калининграда и поселка Прегольский ознакомиться с достопримечательностью, но я предлагаю ознакомиться с местом, которое почтила своим присутствием "Изящная" или, если хотите, "Грациозная". Как кому больше нравится. Так сказать, столкнуть яхту с реальностью.

До прибытия гостьи здешней достопримечательностью была ЛЭП в виде якоря. 

Пикантность ситуации в том что яхта теперь никуда не может деться (вокруг страны еврозоны Литва и Польша, а значит арест и конфискация) и счастливый обладатель обречен до конца дней своих загорать на GRACEFUL в Балтийском море или на речке Прегель.

Хотя, сколько той жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 

Михаил Ткач

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: ПутинРосcия
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