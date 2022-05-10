Путин потратил 23 года и тысячи жизней на ленточку и кусок красной ткани

Превратил день победы в день позора. Себя из страшного лидера мифической сверхдержавы, от которого непонятно чего ждать и поэтому лучше договориться, в предсказуемого убийцу и обыкновенного нациста, с которым лучше не договариваться, ибо таких мир уже побеждал, и на выходе они не способны ни на что кроме самоубийства.

Начальник генштаба Герасимов, раненный в зад, бежал из Украины. Тридцать тысяч солдат уехали домой в пакетах. Танки, вертолеты и другие атрибуты запугивания сотнями пошли прахом.

Генералы уже никогда не смогут повторить – по причинам, от них уже не зависящим. Представители элитных подразделений потеряли ноги и руки ради встречи с Петросяном в Бурденко.

Великая Москва не пережила встречу с украинским "Нептуном". Надутая пропагандой "вторая армия мира" низвергнута, посрамлена и ожидает суд Божий или украинский (если сильно повезет). Агенты влияния бежали огородами. Кум томится в застенках, аки смерд.

Крым выезжает. Донбасс нищенствует, а не зарабатывает. Яхтам пожизненные якоря в закрытых юрисдикциях. Кабаеву ждет такой же подбородок. Дети будут жить в страхе оставшуюся жизнь без даблчизбургера и шансов.

Единственное, к чему свелось пожизненное правление этой с 1999-ого запинающейся в речи особи на фото – вместо завоевания уважения (что невозможно без надлежащих оснований или попыток их созидания) грандиозная демонстрация истинного лица быдло-государства, которое как было в массе своей голодное и дикое, так и осталось. Кстати, с тех самых ваших любимых советских времен.

В погоне за возвращением красного знамени, ленточки георгиевской и гимна (которые без пропаганды никому не нужны) он не смог провести в стране хотя бы водопровод или канализацию, которые нужны всем и без пропаганды. Поэтому орки, попадая на нашу территорию, зачастую не в курсе, куда и как это принято у людей.

Нормальный человек, получая ресурс, создает, а не уничтожает. Нормальная страна строит будущее и смотрит вперед.

Украина победит в который раз.

А россия на карте мира – это подбородок на лице путина. Не имеет практического значения, но большая и существует просто как уродливая данность времени.

Те из нас, кто останутся в живых будут свидетелями того, как в попытке вернуть ссср путин лично развалил россию.

Он это вряд ли застанет, потому что ему не хватит или времени, или здоровья, или просто-напросто смелости.

Надеюсь, в Сколково уже ломают голову над тем, как забрать на тот свет все, что он успел наворовать на этом. Спойлер: не получится. Как и все остальное.

Потратить 23 года и сотни тысяч жизней на ленточку и кусок красной ткани – это весь ваш праздник сегодня.

Надеюсь, ковры мягкие, а миксеры не жгут проводку. Авиации привет!

P.S.:

День ленд-лиза, как он был от нас далёк,

Как в костре потухшем таял уголёк.

Были версты, обгорелые, в пыли –

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День ленд-лиза

Порохом пропах!

Михаил Ткач

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