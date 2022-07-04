War speeches. Тяжелая неделя для России: дефолт, поражение в Мадриде и на Змеином

Минулий тиждень видався непростим для України: ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі у різних областях, внаслідок чого десятки людей загинули та отримали поранення.

Втім, цей тиждень був важким і для росії – вона зазнала одразу кількох поразок на економічному, дипломатичному та військовому фронтах.

Тиждень для рф розпочався з першого з 1918 року технічного дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті. росія мала сплатити 100 млн доларів США за двома випусками своїх єврооблігацій, номінованих у доларах та євро. Однак через санкції, накладені на країну, кошти на рахунки кредиторів не надійшли.

Згодом відбувся саміт НАТО в Мадриді, де росію вперше визнали головною загрозою Альянсу. До НАТО, проти розширення якого так активно виступала рф, запросили приєднатися Швецію та Фінляндію (остання має спільний кордон з росією). Крім цього, під час саміту Президент США Джо Байден анонсував, що Україна отримає від західних партнерів, які координують роботу у форматі групи країн "Рамштайн", важке озброєння, в тому числі танки, РСЗВ, протикорабельні системи та системи ППО, а також боєприпаси.

Ще однією невдачею росії стала поразка на острові Зміїний. Після серії українських атак рф змушена була вивести звідти залишки свого військового контингенту. Крім цього, росії не вистачило мужності визнати свою поразку, і вона вкотре назвала свій відступ актом доброї волі.

Мадридське фіаско рф: НАТО підтримує Україну та визнає росією загрозою, а також запрошує Фінляндію та Швецію вступити в Альянс

29–30 червня 2022 року в Мадриді відбувся саміт країн-членів НАТО, де учасники ухвалили низку важливих рішень, що визначатимуть стратегічний напрямок розвитку Альянсу на найближчу й віддалену перспективи.

Зокрема, прийняли нову Стратегічну концепцію Альянсу на наступні 10 років, яка визначає росію як "найбільш значущу і пряму загрозу безпеці Альянсу". Крім цього, Фінляндію і Швецію офіційно запросили стати членами НАТО. Ухваленили й низку рішень, спрямованих на підтримку України в довгостроковій перспективі – забезпечення переходу ЗСУ від техніки радянського зразка на сучасне озброєння НАТО.

Українські політики у своїх заявах публічно підтримали нову стратегію НАТО, а президент Володимир Зеленський, який виступив через відеозв’язок, закликав країни-члени Альянсу знайти формат повноцінної участі України в спільній європейській архітектурі безпеки. Натомість російські політики впали в істерику щодо результатів саміту в Мадриді.

"Цілі України абсолютно збігаються з вашими. Ми зацікавлені в безпеці та стабільності на Європейському континенті та у світі. Ми зацікавлені, щоб життя народів визначалося не горезвісною мюнхенською промовою одного лідера, а міжнародним правом. Ми зацікавлені, щоб не було жодних ‘сірих’ зон і територій тотальної війни, де не залишається нічого, крім руїн. Так само ви в цьому зацікавлені", – сказав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Альянсу за активну позицію щодо України. "Сьогодні в Мадриді НАТО довів, що може приймати важкі, але важливі рішення. Ми вітаємо чітку позицію щодо росії, а також вступ Фінляндії та Швеції. Не менш сильна та активна позиція щодо України допоможе захистити євроатлантичну безпеку та стабільність", – заявив Кулеба.

Член переговорної групи України Михайло Подоляк зазначив, що результати саміту свідчать: західні лідери готові дати рішучу відсіч росії.

"Україна повинна перемогти військовим шляхом", "Росія загрожує всьому світу’"– головні думки саміту НАТО. Перша фатальна помилка Путіна – недооцінка України, друга – Європи. Сьогодні можна з упевненістю сказати: західні лідери рішучі як ніколи, росія отримає жорстку відсіч".

Михайло Подоляк упевнений, що, даючи важку зброю Україні, західні партнери можуть не боятися "російської військової машини".

Своєю чергою, російські політики вкотре впали в істерику через рішення Альянсу. Так, член переговорної групи росії, депутат держдуми леонід слуцкій зазначив: рішення Альянсу підтвердило, що протистояння росії є сенсом існування НАТО. Однак слуцкому не спало на думку, що таке рішення Альянсу – це реакція на війну, яку розв'язала росія проти України, та агресивну політику росії щодо східних країн-членів Альянсу в цілому.

"Росія передбачувано названа найбільшою загрозою безпеці Північноатлантичного блоку. Знову фактичне протистояння нашій країні офіційно визначено як сенс існування Альянсу і водночас виправдання політики ‘відкритих дверей’, яка, власне, і призвела до сьогоднішньої ситуації", – заявив слуцкій.

Вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу не дає спокою спікеру державної думи, який вважає, що не росії варто хвилюватися, що на кордоні з нею стає більше членів НАТО, а самому НАТО варто боятися, адже біля його кордонів стає більше росії.

"Єнс Столтенберг звітує, що росія отримає більше НАТО біля своїх кордонів. Рано радіє. Географію в школі не вчив. У випадку вступу Фінляндії та Швеції в блок біля кордонів НАТО буде більше росії", – зазначив російський політик.

росія перекладає відповідальність за ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці

росія продовжує використовувати свою стратегію перекладання відповідальності за свої воєнні злочини в Україні. Так було з розстрілами цивільних у Бучі та інших містах Київщини, ракетними ударами по залізничному вокзалу в Краматорську, на якому жителі міста чекали на евакуаційні потяги, ударами по пологовому будинку та драматичному театрі в Маріуполі, де перебували цивільні тощо. Не став винятком і ракетний удар, якого 27 червня російські війська завдали по ТРЦ "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. У результаті щонайменше 20 людей загинуло, а ще близько 60 отримали поранення.

Після реакції світу на цинічний удар по торговому центру в російському міноборони та мзс вигадали версію, що війська рф нібито бомбардували ангар, де зберігається американська та європейська зброя з боєприпасами, які здетонували та, відповідно, поцілили в торговий центр, який, до того ж, був зачинений і не працював.

"Вчора всі ЗМІ на Заході вибухнули відеороликами з Кременчука, де показували кадри торгового центру, що горить, зі звинуваченнями російських військових у тому, що вони бомбять громадянську інфраструктуру. Міністерство оборони чітко і зрозуміло пояснило, що насправді сталося: бомбардували ангар, куди прибула американська та європейська зброя та боєприпаси. В результаті детонування боєприпасів спалахнув розташований поруч порговий центр, що був порожній", – зазначив глава мзс росії сєргєй лавров.

Речниця мзс росії марія захарова підтримала російські наративи та назвала інформацію про те, що російські війська атакували ТРЦ в Кременчуці, фейком.

Ццинічно на удар по торговому центру відреагував російський президент путін. За його словами, армія рф не стріляє по цивільних об'єктах, а їхня "високоточна зброя" потрапляє в цілі, тому ні про ніякий теракт не може йтися. "Та немає там жодного теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку загалом у житлових кварталах, ще десь. Просто так ‘по полям’ у нас ніхто не стріляє", – сказав він.

Натомість Україна надала докази, що саме росія завдала удару по торговому центру.

28 червня Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв’язок на засіданні Ради Безпеки ООН, продемонстрував відео з камер спостереження, яке зафіксувало момент удару російської ракети X-22 по торгово-розважальному центру в місті Кременчук. У промові Президент України закликав визнати рф державою – спонсором тероризму.

"Понеділок, 27 червня, ракетний удар по Кременчуку. Той, хто здійснив цей удар, не міг не знати, що направляє ракету по звичайному торговельному центру, по одному з багатьох шопінг-молів, які є в будь-якій країні світу. На жаль, станом на цей час Організація Об’єднаних Націй не має погодженого всіма державами-членами юридичного визначення поняття ‘держава-терорист’. Але ця війна, яку росія веде проти України, демонструє не лише зміст цього поняття, але і нагальну необхідність закріпити його саме юридично – на рівні Організації Об’єднаних Націй – і карати будь-яку державу-терориста", – зазначив Володимир Зеленський.

У підсумку низка країн Ради Безпеки ООН засудили російський удар по ТРЦ у Кременчуці. Спільну заяву Албанії, Франції, Ірландії, Норвегії, Великої Британії, США, яку підтримала також і Україна, яка не є членом Радбезу, оприлюднив у себе на Facebook-сторінці постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Ми рішуче засуджуємо загибель мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема обстріл переповненого торгового центру в Кременчуці Полтавської області. Цей удар являв собою кричущий напад на цивільну інфраструктуру та цивільне населення", – вказано в заяві.

росія вкотре змінює цілі вторгнення в Україну, але каже, що все "йде за-планом"

владімір путін вчергове назвав нові цілі так званої "спеціальної воєнної операції". Так, російський диктатор зазначив, що кінцевою метою російської агресії є звільнення Донбасу. Як відомо, ціль російського вторгнення змінювалася кілька разів. Денацифікація, демілітаризація, знищення націоналістів, нерозширення НАТО на схід, захоплення Києва за 4 дні та зміна влади в Україні, захоплення Півдня України та вихід на кордони Придністров'я – ось неповний перелік цілей росії, які офіційно озвучували різні посадовці російської федерації.

"Кінцева мета мною позначена – це звільнення Донбасу, захист цих людей і створення умов, які б гарантували безпеку самої росії. От і все. І робота йде спокійно, ритмічно. Ну, як ви бачите, війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться як завдання на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом", – сказав путін.

Натомість 1 липня Голвокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що головною метою України у війні є звільнення всіх територій у межах міжнародно визнаних кордонів (кордони України 1991 року – ред.). Ця мета – незмінна, її активно комунікують і політики, і українські військові.

росія від'ємно захопила острів Зміїний

30 червня міністерство оборони рф поширило повідомлення про те, що як крок доброї волі росія виводить свій гарнізон, який виконав поставлені завдання, з українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря.

Однак таке формулювання не витримує жодної критики, бо ЗСУ протягом кількох днів завдали серії успішних ударів по військовій інфраструктурі острова та знищили російський корабель "Віталій Бех", який забезпечував постачання боєприпасів, озброєння та особового складу на Зміїний. Тому російським військам не залишилося іншого вибору, крім як відступити з острова. Втім, у Москві не люблять визнавати поразки, тому російське командування постійно вигадує зручні для себе та своєї аудиторії формулювання. Так було і з відступом російських військ із Київщини, Чернігівщини та Сумщини, який вони теж назвали актом доброї волі. Ще можна згадати знищення ЗСУ флагмана чорноморського флоту крейсера "Москва". Тоді росіяни заявили, що крейсер затонув внаслідок шторму, а не тому, що в нього влучили українські ракети.

Українці в соціальних мережах вигадали чимало мемів та жартів на цю тему. Також відступ росіян не залишився без уваги українських політиків. На думку Михайла Подоляка, для того щоб росіяни частіше проявляли акти доброї волі, їхні війська мають зазнавати нових поразок.

"Все йде за планом? Знову як жест ‘доброї волі’ російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони рф. Тобто для того, щоб ‘закохати’ Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів, більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", – зазначив політик.

Інші "плюшки" для росії: дефолт, сьомий пакет санкцій та більше зброї для України

У росію прийшов дефолт. Як писала "Економічна правда", 27 травня 2022 року рф мала сплатити майже 100 мільйонів доларів за двома випусками своїх єврооблігацій, номінованих у доларах та євро. Однак через санкції, накладені на країну, кошти на рахунки кредиторів не надійшли.

За умовами випуску євробондів, росія мала 30 днів так званого грейс-періоду, протягом якого вона могла здійснити платежі. В уряді рф заявили, що переказали кошти, однак вони застрягли в розрахунковій системі Euroclear через санкції.

27 червня про настання дефолту в росії повідомило рейтингове агентство Moody’s. І хоча у росії дефолту не визнають, факт залишається фактом. прессекретар президента рф дмітрій пєсков вважає, що твердження про дефолт неправомірне, бо платіж здійснили ще у травні.

Продовжуючи тему санкцій, додамо: очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що ЄС готує 7-й пакет санкцій проти росії.

"У телефонній розмові з Жозепом Боррелем (головою дипломатії Євросоюзу – ОПОРА) обговорили подальші кроки після того, як Україна стала країною-кандидатом у ЄС, та погодили позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії та працюємо над цим", – написав Кулеба у себе в Twitter.

1 липня США оголосили про черговий пакет допомоги Україні на суму 820 мільйонів доларів США. До нього в тому числі увійшла сучасна система ППО, а саме ЗРК NASAMS, про який тривалий час просила Україна. Крім цього, в пакет допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові артилерійські снаряди та контрбатарейні радари.

Також Президент США Джо Байден оголосив, що 50 країн світу взяли на себе загальні зобов'язання передати Україні у рази більше озброєння, ніж Україна отримала раніше. "Понад 50 країн взяли на себе нові зобов’язання, і це глобальні зусилля у підтримці Україні: майже 140 000 протитанкових систем, понад 600 танків, майже 500 артилерійських систем, понад 600 000 артилерійських боєприпасів, а також просунутих реактивних систем залпового вогню, протикорабельних систем і систем ППО", – заявив американський президент під час брифінгу у Мадриді під час саміту НАТО.