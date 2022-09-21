Как назначение псевдореферендумов стало неожиданностью даже для коллаборационистов и российских политиков

Протягом останніх днів росія ініціювала проведення 23–27 вересня "референдумів" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Таке рішення стало несподіванкою для окупаційних адміністрацій і російських політиків, які коментують перебіг війни. Про це свідчить аналіз їхніх публічних заяв.

Можна припустити, що рішення про призначення референдумів у кремлі ухвалювали спонтанно, без жодних консультацій із окупаційними адміністраціями, на фоні успішного контрнаступу ЗСУ на кількох напрямках фронту.

Курс на анексію: росія оголосила дати псевдореферендуму

19 вересня активізувалася діяльність російських окупаційних військ та адміністрацій щодо ініціювання незаконних референдумів на окупованих територіях 23–27 вересня 2022 року. В уявленні кремля фейковий референдум створить "юридичні підстави" для анексії цих територій.

Пришвидшення відповідних процесів прямо пов'язане з успішними контрнаступальними діями Збройних сил України на Харківщині та Півдні. А також острахом втратити в дуже короткій перспективі ті результати збройної агресії, яких було досягнуто окупантами в перші місяці повномасштабної війни.

Псевдореферендуми є абсолютно нікчемними подіями з правової точки зору. Вони не будуть визнані в цивілізованих країнах. Втім, вони все ж створять нові виклики для цивільного населення та держави Україна.

21 вересня владімір путін звернувся із заявою щодо проведення фейкового голосування на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосив часткову мобілізацію. З цього й останніх рішень російського парламенту щодо внесення змін до кримінального кодексу рф витікає, що кремль готується до ескалації й продовження збройної агресії проти України.

Після імітації голосування та незаконної анексії росія планує заявити, що ці території перебувають у її юрисдикції, тому будь-які контрнаступальні дії України будуть розцінюватися як напад на територію росії. Про це заявив дмітрій мєдвєдєв.

"Референдум" – несподіванка і для колаборантів…

Втім, схоже, призначення фейкових референдумів на 23–27 вересня стало несподіванкою для російських маріонеток на тимчасово окупованих територіях, які змушені стати головними акторами в цьому спектаклі.

По-перше, 19 вересня громадська палата так званої "ДНР" звернулася до дениса пушиліна. ЙШлося про те, щоб той невідкладно ініціював проведення референдуму щодо входження "республіки" до складу росії. Втім, керівник "палати" олександр кофман зазначив, що найкращим варіантом його проведення буде 4 листопада, коли росія святкує день народної єдності.

"Мені здається, що референдум, проведений цього дня (4 листопада – ред.), чітко покаже народну єдність Донбасу, звільнених територій – Херсонської та Запорізької областей – Росії", – сказав кофман.

Ще більш промовистою є заява керівника громадської палати так званого "ЛНР" олексія карякіна. Ця "палата" 19 вересня ініціювала аналогічне звернення до ватажка "республіки" леоніда пасічника. За словами карякіна, говорити про дату проведення "голосування" ще зарано, бо таке питання вирішується не за один день.

По-друге, у всіх своїх публічних заявах ватажки "Л/ДНР" пушилін і пасічник вказували, що проводити "референдуми" варто лише після захоплення російськими військами всієї території Донецької та Луганської областей. Ватажок "ДНР" казав про це 25 травня та 11 серпня, а очільник "ЛНР" – 9 серпня.

Ситуація різко змінилася 20 вересня, коли обидва керівники самопроголошених республік синхронно заявили, що "референдуми" на цих територіях відбудуться 23–27 вересня. Тоді ж подібні заяви зробили й керівники окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей.

Однак ці дати для них теж виявилися сюрпризом. Адже ще 5 вересня заступник окупаційної адміністрації Херсонської області кирило стремоусов стверджував, що Херсонщина взяла паузу в підготовці до проведення "референдуму". Останній, імовірно, мав відбутися 11 вересня – синхронно з єдиним днем голосування в росії. А за два дні, 7 вересня, стремоусов зробив ще одну заяву, де зазначив, що Херсонська область готується до проведення референдуму орієнтовно 4 листопада.

Запорізький гауляйтер євген балицький 13 вересня заявив, що дата проведення референдуму поки не відома, бо ситуація на фронті не дозволяє його провести. Втім, хоча за тиждень для російської армії нічого кардинально не змінилося на краще, позиція балицького переінакшилась кардинально.

Раніше, у червні-липні, окупанти не відкидали ідеї проведення "референдуму", але постійно обходили проблему дат. Вони говорили про початок вересня чи початок осені – вочевидь, маючи на увазі вже згадане 11 вересня, коли в росії відбулися муніципальні вибори.

Що стосується дистанційного голосування, то ще місяць тому окупаційні адміністрації відкидали цю ідею, але тепер змінили свою позицію та кажуть, що на "референдумі" воно буде можливим.

…і для російських політиків

Аналізуючи заяви російських політиків та очільників кримської окупаційної адміністрації, теж можемо зробити висновок, що дату проведення "референдуму" 23–27 вересня раніше не розглядали.

З червня російські політики називали три можливі дати "голосування".

Так, на початку літа депутат держдуми та член переговорної групи леонід слуцький зазначав, що псевдореферендум може відбутися вже влітку цього року.

Своєю чергою, речник російського президента зауважував, що "голосування" можливе "за умови забезпечення безпеки голосування та припинення обстрілів з боку України". Однак, як бачимо, HIMARSи й досі працюють, а позиція росії суттєво змінилася.

Іншими потенційними датами "референдумів" були вже згадані 11 вересня та 4 листопада. Зокрема, нещодавно, 7 вересня, секретар генеральної ради "єдиної росії" андрій турчак стверджував, що їх можливо провести саме 4 листопада.

Натомість 9 вересня очільник окупаційної влади Криму сергій аксьонов заявив, що приєднання окупованих територій можливе і без "референдумів". Але 20 вересня він чомусь передумав, підтримавши ідею фейкового голосування на 23–27 вересня.