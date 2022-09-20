Помста за контрнаступ. Для чого Росії поспішні "референдуми" на окупованих територіях

Через 7 місяців виснажливої повномасштабної війни окупанти анонсували "референдуми" на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

На відміну від 2014-го, коли Кремль швидко провів фейкові "голосування" в Криму та на Донбасі, у 2022-му їм на це знадобилося трохи більше часу.

Активний спротив партизанів на окупованих територіях, регулярне знищення тамтешніх колаборантів і врешті широкий "жест доброї волі" російської армії на Харківщині змушували окупантів постійно відкладати дати "референдумів".

На Херсонщині, за даними українських військових, дедлайни призначались взагалі ще з квітня, але ті раз у раз зривались.

Влітку однією з імовірних дат для кількох окупованих областей вважалось 11 вересня. Це єдиний день голосування на виборах кількох рівнів у Росії. Однак і цей план пішов по швах, коли росіяни зрозуміли, що не змогли окупувати повністю жодну з областей України.

Крім того, за даними ЗМІ, окупанти планували провести "референдум" на Харківщині на початку листопада й намалювати 75% голосів за "приєднання до Росії".

Та й ці плани довелось скасувати, коли Україна пішла в успішний контрнаступ і стала один за одним звільняти населені пункти в області.

19-20 вересня гауляйтери в кількох окупованих областях таки анонсували фейкове "волевиявлення". Одразу після них виступили кремлівські керманичі. "Голосування" запланували на 23-27 вересня.

Реклама:

Відповідь на контрнаступ. Для чого росіянам "референдуми" і що про них каже Україна

В української влади відповідь на заяви про так звані референдуми єдина: це нічого не змінить. Росія, попри спробу вдати з себе велику демократію, залишиться країною-агресором, а Україна продовжить звільняти свої території.

"Україна має повне право звільнити свої території і продовжуватиме їх звільняти, "хоч би що говорила Росія", – написав у своєму твітері голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює", – висловився у своєму телеграмі голова ОП Андрій Єрмак.

Саме страх перед контрнаступом української армії, внаслідок якого за останні два тижні було звільнено майже цілу область (!), є підставою для поспішного проведення "референдумів", вважає голова Луганської ОДА Сергій Гайдай:

"Їм треба "зафіксувати" окуповані території, адже на прикладі Харківщини всі бачать, як ЗСУ рухаються вперед й деокуповують населені пункти".

"Це все більше схоже на агонію. Чим глибше просуваються ЗСУ, тим гучніше чути ці референдумні завивання на московських болотах", – додає голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

Підтверджують такі позиції й аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW). У своєму останньому щоденному звіті вони стверджують: контрнаступ України викликає паніку не лише у ворога на полі бою, а й в осіб, які приймають рішення в Кремлі.

Реклама:

Друга причина для проведення так званих референдумів, продовжує Гайдай, це підвищення ставок війни, про які нині розглагольствує Медвєдєв.

"Я про це говорив давним давно. Як тільки вони зроблять референдум і оголосять, що це тепер "територія Російської Федерації", деокупацію будь-якого населеного пункту з боку ЗСУ російська влада буде розцінювати як напад України на Росію. От вам і війна, а не спецоперація, от вам і загальна мобілізація", – говорить Гайдай.

Що ще гірше: як розповідає джерело "УП" у розвідці, Путін може використати "приєднання" окупованих територій України й відповідно контрнаступ української армії на них як привід застосувати ядерну зброю. Адже, як заявляв на початку літа президент РФ, "Росія готова її використати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету".

"Цією загрозою він і буде торгуватися. Інших ставок в нього не залишилось", – зазначає джерело "УП".

Ще однією, четвертою, причиною проведення "референдумів" може бути прагнення Кремля поповнити свою армію за рахунок мешканців окупованих територій, вважає міський голова окупованого нині Мелітополя Іван Федоров:

"У мене немає сумнівів, що Путін спробує поповнити свою армію жителями Запорізької, Херсонської областей. Уже сьогодні вони заявили дві речі: про формування добровольчих батальйонів і про те, що з 1-го жовтня для виїзду з тимчасово окупованої території (на підконтрольну Україні – УП) жителям треба отримати спеціальну перепустку. Вони хочуть мобілізувати наших людей".

Наскрізною ниткою через усі можливі причини проведення "референдумів" також іде бажання Кремля зіграти на почуттях двох категорій населення, вважає голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Перша – це жителі окупованих територій, друга – це власне жителі Росії.

"Людям на окупованих територіях він намагається показати, що "Росія щось робить" і "приймає до себе". А своєму населенню він таким чином "продає" наратив про те, що "все йде за планом", що є абсолютною неправдою", – пояснює Кириленко.

Представники української влади, з якими говорила "УП", уже помітили ознаки підготовки окупантів до проведення "референдумів" на Луганщині, Херсонщині та в Мелітополі. Втім, як каже Федоров, це може бути лише для створення потрібної окупантам картинки.

Реклама:

Про які деталі наразі відомо:

Луганщина та Донеччина: за словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, перші агітувальники за "референдум" з'явилися в Сєвєродонецьку ще в липні, за місяць після його окупації. Втім, з часом, коли росіяни не змогли просунутися по Донеччині, ці агітувальники зникли.

Гайдай вважає, що під час проведення "референдумів" росіяни зосередять свою увагу на тій частині Луганщини, що була окупована з 2014 року. Адже, по-перше, вона є більш заселеною (Луганськ, Алчевськ, Стаханов), а по-друге, з її жителями значно довше працювала російська пропаганда.

"Їм головне зробити картинку саме там. А по Лисичанську, Сєвєродонецьку, де були бої, вони можуть просто номінально якісь цифри поставити", – вважає Гайдай.

"На новоокупованих територіях, на тлі суцільних руїн, зробити картинку їм буде набагато важче. Тому вони вже зараз заявляють про те, що начебто тестують систему електронного голосування – усе, щоб намалювати максимальний результат", – додає голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Херсонщина: за словами голови ОДА Ярослава Янушевича, росіяни завезли в область політтехнологів і пропагандистів, щоб максимально легітимізувати процес проведення "референдуму".

В області зростає процес примусової паспортизації – окупанти створюють умови, за яких люди не можуть відмовитися від російського паспорта. Українська влада закликає людей виїжджати з окупованої частини Херсонщини.

Мелітополь: 19 вересня окупанти організували великий виборчий штаб в одному з ТРЦ Мелітополя і заповнили його людьми з Росії та окупованого Севастополя. З 20 вересня, за словами Федорова, містом почали рухатися невідомі, які звіряють "якісь списки громадян".

На запитання щодо потенційних результатів "референдуму" представники української влади як один відповідають різко та категорично: на них не варто зважати взагалі. Адже це буде виключно театральна постановка під дулом автоматів.

"Справжнє волевиявлення людей ми бачили на початку окупації, коли тисячі херсонців із прапорами України вийшли на площі і голіруч зупиняли танки. І те, що процес виїзду людей з окупації триває, і все більше і більше українців залишають окуповані території, це підтверджує", – пояснює голова Херсонської ОДА Янушевич.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Клуб "Української правди" – майже як Гугл, але краще, бо по той бік екрана відповідь на ваше запитання шукатимуть незалежні журналісти, а головне – живі люди. Це можливість активно, а не пасивно реалізувати право на інформацію. Соня Лукашова, журналістка УП Приєднатись

Слово в слово. Як російські окупанти заявили про "референдуми"

Окупанти планують провести так звані "референдуми" на окупованих територіях 4 областей: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Жодну з них росіяни так і не взяли під контроль цілком, хоч і заявляли про постійні успіхи на фронті.

Орієнтовні дати фейкових голосувань – 23-27 вересня. На них нібито вирішать питання приєднання захоплених регіонів до Росії.

Як і у випадку з визнанням "республік", з якого у лютому почалась повномасштабна війна, Кремль підготував ґрунт, щоб імітувати легальність своїх планів. Мовляв, про "референдуми" попросили самі мешканці окупованих територій.

Першими виступили маріонетки на Донеччині та Луганщині. 19 вересня "громадські палати" невизнаних республік звернулись до своїх ватажків. Ці квазіоргани проголошують своєю метою "діалог між владою і суспільством", такий собі аналог дорадчих органів у демократичних державах, куди входять митці, активісти, науковці тощо.

Глава донецьких бойовиків Денис Пушилін сказав, що "голосування" буде проходити як на "дільницях", так і поза ними: ймовірно, через обхід будинків зі скриньками та в публічних просторах. Перша форма триватиме 4 дні, друга – один.

Слідом підключились і керівники окупованої Херсонщини. Через російські пропагандистські ЗМІ 20 вересня заговорила "громадська рада" регіона. До цього росіяни згадували про її існування лише пару разів і ще влітку пов'язували її саме з майбутнім "референдумом".

Того ж 20 вересня гауляйтер Володимир Сальдо, який "ожив" після "замаху", затвердив "голосування" в області.

Загарбники сказали, що "волевиявлення" буде проходити, зокрема, онлайн.

РФ вперше застосувала таку технологію на виборах у Московську думу в 2019 році. Експерти й опозиційні політики називали онлайн-голосування інструментом влади для суттєвих фальсифікацій результатів.

Колаборанти як на сході, так і на Херсонщині використали дослівно однакове формулювання для виправдання: "входження до складу Росії убезпечить регіон, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя".

Згодом до "параду референдумів" приєднався і гауляйтер Запорізької області Євген Балицький. Член окупаційної адміністрації Володимир Рогов заявив, що регіон можуть перейменувати у "Запорізький край".

Кремль, у свою чергу, вдав, що реагує на прохання колаборантів. Російські чиновники уже пригрозили закріпити в своїй конституції анексію українських територій і не хочуть відкладати "референдуми".

Реклама:

Секретар генради путінської партії "Единая Россия" Андрій Турчак, який є частим гостем на окупованих територіях, назвав Донеччину та Луганщину "де-факто Росією". І фактично визнав, що фейкове "волевиявлення" – це лише закріплення окупації де-юре.

Так само й заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв уже висловив впевненість, що мешканці так званих "Л/ДНР" уже "визначилися зі своєю позицією".

Медведєв переконаний, що офіційна анексія дозволить Кремлю вважати війну на українських територіях нападом на Росію.

На шкоду Росії. Які будуть юридичні наслідки "референдумів"

Очевидно, що, як і "референдуми" 2014-го року в Криму й на Донбасі, нові акти анексії цивілізований світ не визнає.

З точки зору міжнародного права таке "голосування" не має жодної юридичної сили, оскільки відбувається в період війни на території, окупованій іноземними військами.

"У рішенні Європейського суду з прав людини було чітко зазначено, що "референдум", який відбувся в Криму в березні 2014 року, не вплинув на юридичний статус цієї території", – пояснює юрист, колишній заступник міністра юстиції Іван Ліщина, який представляв Україну в міжнародних судах.

Читайте також: "Референдум" під дулами, розвінчання російських міфів і початок суду за Крим. Що означає рішення ЄСПЛ

Водночас Кремль офіційно підтвердить свій контроль над захопленими територіями. Це дозволить, зокрема, судитись з Росією за майно, яке втратили українці та компанії.

У міжнародних арбітражах вже було 3 рішення щодо відібраних активів у Криму, ще кілька справ – у процесі розгляду. Ключовими для цих рішень були два факти: безпосередній контроль Росії над півостровом, а також визнання нею Кримe як власної території.

Саме на підставі цього арбітражі погоджувались, що Москва несе відповідальність за інвестиції на підшефній території.

У випадку з ОРДЛО таких судів не було. Ліщина пояснює причину: невідомо, чи можливо виграти суперечку, не отримавши від Росії явку з повинною про контроль над Донецьком і Луганськом. "Референдум" же відкриє ці двері в суди.

"Росіяни самі на себе повісять великі суми позовів і компенсацій, – прогнозує колишній заступник міністра юстиції. – Багато хто з нетерпінням чекає цього рішення Путіна, бо це відкриє можливість подавати позови до Росії".

Реклама:

Що стосується порушення прав людини, то в цій сфері покладати відповідальність на Кремль можна і без "явки з повинною". Також важко стверджувати, чи є злочином самі "референдуми", хоча Україна і заявляла про це у випадку з Кримом.

"Це буде фарс, який сам по собі, звісно, порушує міжнародне право, – каже Ліщина. – Але тут важко встановити, в чому саме полягає шкода, оскільки цей документ не має ніякого значення. Це і так, і так – незаконно окупована територія".

Однак злочинними, скоріше за все, будуть наслідки цих "референдумів". Такі як, наприклад, мобілізація українців окупантами, заборонена міжнародним правом.

Якщо не референдуми, то їхні наслідки можуть підсилити докази України щодо злочинів російської влади.

Соня Лукашова, Ольга Кириленко, УП