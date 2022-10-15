Россия – террорист, новые атаки и новая поддержка мира Украины

ПАРЄ визнала Росію терористичним режимом.

Масовані атаки на Україну 10 жовтня змусили весь світ не лише з жахом спостерігати за гибеллю людей, руйнуванням інфраструктури та житла, але й активізуватися та бути більш рішучими у підтримці.

Українці нині – вже не вересія 24 лютого. Цього разу без черг до банкоматів, супермаркетів, без паніки – зате з чітким розумінням, де ховатися, що з собою мати, як перемикатися між мережами та фільтруванням російських інформаційних вкидів.

Не версія 24 лютого тепер і міжнародні партнери України.

Риторика із "засуджуємо дії Росії" перейшла на "Росія – терорист", "2 мільярди макрофіну", "більше ППО", та "рішуча підтримка українських міст".

G7, НАТО, "Рамштайн", ПАРЄ – зустрічі лідерів пройшли упродовж кількох днів після масових обстрілів Росією. На порядку денному – Україна, її швидке відновлення та посилення оборони.

Як відреагували міжнародні партнери на ракетні обстріли та засилля іранських дронів-камікадзе – оглядаємо, чи зросла підтримка світу у відбудові України.

"Озброєння до зубів"

10 жовтня Росія витратила на обстріли України до 700 млн дол, випустивши 84 крилаті ракети та 24 безпілотники і завдавши величезних втрат.

Світ миттєво відгукнувся.

Одразу цього ж дня Байден пообіцяв Зеленському передові системи ППО, а в ЄС запланували стабільну підтримку України в розмірі 1,5 млрд євро щомісяця.

11 жовтня пройшла термінова нарада лідерів G7, які заявили про додаткову військову та фінансову допомогу Україні. Цього дня зі США в Україну прибули ще 4 HIMARS. Зреагувала і Німеччина та нарешті передала Україні першу з чотирьох систем IRIS-T SLM, а після цього ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana.

Єврокомісія розмістила облігації, 2 млрд євро будуть швидко вивільнені для надання Україні макрофінансової допомоги. Це буде перший транш із кредиту макрофінансової допомоги на загальну суму 5 мільярдів євро, який погодили ще 20 вересня.

Після обстрілів пройшов й історичний для України "Рамштайн" із домовленостями про посилення ППО. Зокрема, Велика Британія вже оголосила про передачу Україні ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS.

НАТО ж надасть Україні засоби для боротьби з дронами із сотнями пристроїв для глушіння "шахедів", Іспанія – чотири системи протиповітряної оборони Hawk, Португалія – шість гелікоптерів "Камов".

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Нові підходи до відбудови: знизу вгору

У відповідь на масовані ракетні обстріли Європейський комітет регіонів (CoR) заявив про рішучу підтримку українських міст. CoR оперативно прийняв рекомендації із закликом до Єврокомісії.

Йдеться про:

платформу відбудови України, яка має включати і Альянс міст для допомоги містам України. Пропонується її фінансування подібно до Фонду відновлення та стійкості ЄС, що є наразі одним із найбільш успішних кейсів;

процес відновлення України має йти знизу вгору, спираючись на децентралізацію;

нові етапи відбудови: 1 – реагування на надзвичайні ситуації, 2 – відновлення критичної інфраструктури, 3 – довгострокове стале зростання.

Реагування на надзвичайні ситуації такі, як міста без світла чи тепла внаслідок бомбардувань росіянами ТЕЦ, ТЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Це перший етап, який передбачає негайну допомогу населенню для того, аби пережити зиму. Зокрема, йдеться про фінансування та гуманітарну допомогу:

для прифронтових регіонів – харчування, паливо, медикаменти, намети, збірні будинки, системи опалення, розмінування, а також матеріально-технічна підтримка для підключення цих регіонів;

для віддалених від бойових дій регіонів – технічну підтримку для переміщення промислових потужностей і забезпечення безпеки транспортних коридорів для гуманітарної допомоги всередину та українського експорту за кордон.

Відновлення критичної інфраструктури – другий етап. Передбачає відбудову критичної інфраструктури та послуг, включаючи центральне опалення, електрику, воду та каналізацію, реконструкцію шкіл, лікарень та житла, а також працевлаштування людей у ​​районах зі значними руйнуваннями.

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Стале відновлення – найдовший і фінальний третій етап. В основі його має бути інтегроване планування на територіальному рівні, підходи зелених технологій та розумних територій, принцип "відновлення краще, ніж було". Зокрема, енергетичний сектор, який зараз нищить Росія, має бути повністю трансформований під нові сучасні системи централізованого опалення зі скороченням викидів. Відбудова житла, лікарень та необхідної для якісних умов проживання інфраструктури забезпечить повернення українських біженців додому.

Міжнародних партнерів також закликають надавати Україні гранти, а не позики, щоб зменшити ризик боргової кризи в майбутньому. Позики можуть бути без відсоткових ставок, особливо для проєктів, спрямованих на допомогу муніципалітетам.

Ці рекомендації можуть врахувати вже 25 жовтня на Міжнародній експертній конференції у Берліні. Для відбудови України це буде головна подія, під час якої Єврокомісія озвучить свій план відбудови.

Очікується, що представлять формат роботи платформи RecoverUkraine, яка має стати координаційною для старту відновлення.

Наразі для перемоги Україна має бути озброєна до зубів, а також мати стабільну фінансову підтримку на надзвичайні ситуації та відбудову критичних об'єктів інфраструктури і житла в режимі онлайн.

Мартина Богуславець

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