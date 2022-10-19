Что повлияет на изменение политики Израиля в отношении Украины?

В Ізраїлі готуються до п'ятих за три роки виборів до парламенту, які відбудуться 1 листопада.

Рішення розпустити парламент було прийнято ще у червні, після того, як стало зрозуміло, що немає можливості продовжити дію Ізраїльських законів в Юдеї та Самарії.

Наразі серед очевидних лідерів, які можуть очолити уряд – Яїр Лапід, який наразі виконує обов'язки прем'єра та колишній прем'єр Беньямін Нетаньягу.

Розбираємося, чи вплинуть вибори на зміну політики Ізраїлю щодо України?

Початок кризи між Росією та Ізраїлем

Захищаючи власні інтереси, оточений ворогами Ізраїль допомагав Україні "між крапель", аби не отримати ще одного ворога у вигляді Росії, яка контролює Сирію та має вплив на Іран.

Та зараз Ізраїль все більше схиляється до військової підтримки України, особливо після низки гучних скандалів між Ізраїлем та РФ.

Все почалося зі скандалу, що його спровокував Сергій Лавров очільник російського МЗСу, який сказав: "Коли кажуть: "Що це за нацифікація, якщо ми євреї?", я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає".

На той час глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачні, обурливі і є грубою історичною помилкою", а також що Ізраїль чекає на вибачення з боку Лаврова.

Проте глава МЗС РФ вибачатися не став: натомість його відомство звинуватило Ізраїль у тому, що країна підтримує "нацистів" в Україні. Пізніше виправляти помилку свого васала довелося самому Путіну.

Далі було ще декілька скандалів, які підштовхували Ізраїль зняти запобіжники в допомозі Україні.

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Збільшення напруги

Черговим ударом у відносинах двох країн стала відкрита безпрецедентна співпраця Росії з головним ворогом Ізраїлю – Іраном.

Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих "Шахедів". Також домовилася про постачання нових ударних дронів Arash-2.

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Ізраїль не зволікав із реакцією. Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання військової допомоги Україні.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті"

Дмитро Медведєв відреагував одразу ж у своєму стилі: почав залякувати Ізраїль, що допомога Києву зруйнує відносини з Росією.

Та хіба після всього Ізраїль захоче мати відносини з країною-терористом?

Реакція Кремля очевидна, адже вони розуміють, що Ізраїль не кидає слів на вітер. І якщо така заява була озвучена, вона скоріш за все обговорювалася на рівні уряду, позиція виважено сформована.

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Як може змінитися політика Ізраїлю щодо України

У передвиборчий період Україні не варто очікувати на якісь докорінні зміни в політиці Ізраїлю, а після виборів це залежатиме від того, хто сформує уряд.

Хто б не став прем'єром, він буде діяти в інтересах Ізраїлю.

І, судячи з того, що РФ почала активно співпрацювати з ізраїльськими ворогами, перемога України та поразка Росії стане однією з найважливіших цілей країни.

Олег Вишняков

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