Что говорит Вашингтон об Украине и коррупции

Підтримувати "хороших хлопців" і переслідувати поганих, – формат боротьби зі світовою корупцією наступних декількох років озвучили в США.

У Вашингтоні 6–10 грудня світові лідери, донори та понад 1500 експертів зі 140 країн зібралися на найбільшу антикорупційну подію наступних двох років – IACC–2022.

Посадовці та громадськість визначалися, що не так у боротьбі та де варто натиснути на зміни.

Отже, боротися із цим явищем будуть публічно – США запускають низку програм та сотні розслідувальних проєктів. Очевидно, вони насамперед будуть націлені на ті сфери, куди заходитимуть великі гроші. В цьому контексті Україна розглядається як найбільший інвестиційний проєкт на найближчі 10 років. Адже вартість відбудови може сягнути приголомшливих сум – трильйона доларів.

Так, боротися зі світовою корупцією без участі України не вийде. До української корупції ставлення особливе. Нині вона під мікроскопом Заходу.

Як ЄС та США підсилюватимуть голоси тих, хто заявлятиме про корупцію, які механізми прозорості бачать лідери фінансових інституцій та що говорять про Україну – фіксуємо основні меседжі з Вашингтону.

Війна з Росією та проти корупції. Що говорять міжнародні партнери?

Все частіше Україна звучить на міжнародній арені не лише в контексті війни, зброї, а й відбудови. Причина цього – гостра потреба у відновленні енергосистеми та об'єктів критичної інфраструктури, які щотижня знищуються масованими російськими атаками. Якщо це не відбудовувати вже зараз, Європу може накрити зимове міграційне цунамі.

Тому Київ прагне відновлення одночасно із захистом країни. Міжнародні партнери України це підтримують, розуміючи ризики нової хвилі біженців, але вкотре наголошують на прозорості. Так, прозорість і підзвітність – червоні нитки, які тягнуться від Лугано і Берліна, де обговорювали відбудову України, до конференцій у Вашингтоні та наступних подій у Парижі та Лондоні.

Підтримка України є, і вона зростатиме. Важливо – зберегти довіру.

На цьому наголосив радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван:

"Корупція не знає кордонів і юридичних заборон. Ми маємо боротися за прозорі фінансові системи у всіх країнах по всьому світу. Яскраві політичні лідери намагаються витягти свої країни з болота корупції. Ми підтримуємо створення нового фонду, який би допомагав журналістам проводити незалежні розслідування. Нині у США існує ініціатива, об’ємом інвестицій у пів мільйона доларів, яка спрямована на боротьбу з корупцією. У Конгресі був прийнятий закон про прозорість угод та власників компаній. До цього ми йшли десятиліттям. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо все, в тому числі економічні розслідування, для замороження активів росіян. І будемо посилювати нашу підтримку".

Саманта Пауер, голова Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) наголосила, що Янукович – символ корупції, і Україна з ним попрощалася:

"Багато з вас знають, що відбувається зараз у Києві. А також ми знаємо, що недалеко від Києва був зоопарк з павичами, музей з ретро–автомобілями. Цей комплекс мав вінтажні авто вартістю 41 млн дол. Це Межигір'я. Ми знаємо, що це багатство належало Януковичу. Як це можливо? Я не буду говорити про мільйони доларів, які він вкрав із бюджету. Ці гроші, які розкрадали олігархи, мали бути зарплатами вчителів, робочих. Багато українців бачили, як смітять грошима прихвостні Януковича. Янукович – це символ корупції. Він використовував владу, щоб створити і підтримувати систему корупції… І досі не все розкрито. Путіна непокоїв демократичний розвиток України. Саме тому ми бачимо те, що відбувається. Путін використовував свої важелі, щоб заглушити голос демократії. Ми знаємо, що зазвичай у країни є два роки на боротьбу з корупцією після суттєвих потрясінь і змін".

Президентка Молдови Мая Санду – про розплату за підтримку України та утримання позицій:

"У нашій країні є російські групи, які намагаються дестабілізувати демократію. Ось та ціна, яку ми платимо за наш європейський вибір і підтримку України. Але ми не здамо наших позицій. Глибоко вкорінена демократія не дозволить зберігати брудні капітали в нашій країні. Санкції працюють. Я підтримую США включити в санкційний список тих, хто вкрав 12% ВВП нашої країни. 1 млрд дол пішов з країни через шахрайські схеми відмивання грошей з боку Росії. Ми хочемо, щоб наша країна не залежала від іноземних корупційних юрисдикцій. Ми виступаємо проти корупції і вкрадених капіталів. Ми маємо показати, що в світі немає ні єдиного місця, де вкрадені капітали можна буде зберігати. Ми закликаємо всі країни розпочати свої розслідування".

Президент Світового банку Девід Малпасс про хороших і поганих хлопців, нові проєкти антикору:

"Наш план зводиться до того, щоб допомогти хорошим хлопцям і переслідувати поганих. Світовий банк вкладає колосальні зусилля в боротьбу з корупцією. Запущена розслідувальна ініціатива, яка охопила і політичні кола: ми зафіксували низку шахрайських схем із відмивання коштів та наклали санкції на компанії. Ми розробили 32 ініціативи у міжнародному просторі, ще 300 розслідувань будуть запущені в найближчий час. Так, у деяких країнах боротьба з ковідом супроводжувалася корупцією. При переході на зелені технології теж трапляються випадки корупції. Є відмивання, пов’язані з приховуванням реального викиду СО2, щоб не платити збори за перевищення квот. Ми будемо боротися з цим – посилимо голос тих, хто хоче розповісти про корупцію. Ми працюємо з фінансового групою щодо введення жорстких законів, які працюватимуть проти відмивання коштів. Наші програми з відповідального управління спрямовані на посилення антикорупційних інструментів у країнах, з якими працюємо. Ми маємо розуміти, що будь–яка непрозора система має щілини для просочування корупції. Нам потрібна прозорість".

Електронна система та "бачити все". Що пропонують українські експерти?

Відбудова України буде багатовекторною і багаторівневою.

Крім контролю за гігантськими контрактами з боку міжнародних партнерів, має бути першочергово забезпечений і внутрішній контроль та максимальна публічність, аби мільярди доларів і євро не опинилися знову в руках олігархів та корупціонерів.

Українські експерти від коаліції громадських організацій Rise.Ua під час зустрічей із представниками МФВ, Світового банку та конгресменами США представили свою карту прозорої відбудови – за принципом "усі бачать все".

Приватні інвестиції. Міжнародні партнери не зможуть покрити усі 350 млн. дол витрат на відбудову. Для цього необхідні також приватні інвестиції. Для того, щоб розраховувати на післявоєнний бум інвесторів, Україна має запровадити страхування воєнних ризиків та завершити основні реформи, зокрема, і судової гілки та правоохоронних органів.

Партнерство. Повинні бути передбачені ефективні інструменти участі органів місцевого самоврядування у відбудові, а також важелі контролю з боку громадськості.

Має бути обов'язково врахованою позиція кінцевого суб'єкта – територіальної громади.

Міста, громади повинні бути залучені як повноправні учасники відбудови, а регіональні плани відновлення та розвитку мають бути враховані при відборі та реалізації проєктів. Участь громадськості має бути закріплена квотами в наглядових радах, публічним обговоренням від ідей до проєктів та реформ.

Інклюзивність та партнерство задекларовані в Лугано як одні з головних принципів відбудови.

Законодавство. Нині спостерігаються точкові рішення – безліч ініціатив щодо фондів, агенцій, планів відновлення. Оскільки процес відбудови затягнеться як мінімум на десятиліття, вже зараз варто підійти до формування стратегічного бачення – розробки комплексної стратегії відбудови, яка забезпечить збалансований підхід.

Діджитал-платформа відбудови. Електронна система управління відбудовою має забезпечити найвищий рівень прозорості. Усі мають бачити все, незалежно від того, за чиї гроші відбудовується школа, лікарня чи підприємства.

Відкриті дані. На час воєнного стану можуть бути закритими лише ті дані, що стосуються безпеки та оборони.

Публічні реєстри корупціонерів, дані про фінансову звітність компаній, декларації чиновників, рух коштів, ЄДР та ін. мають бути відкритими. Адже без цього буде відсутній надежних громадський контроль, що в свою чергу може призвести до перевитрат коштів та неефективного їх використання.

Вже на етапі планування Україна має реалізувати сучасні інструменти моніторингу і контролю за відбудовою, аби українці та донори могли легко відслідкувати кожен долар чи євро, отримані на відновлення.

Це є чи не головною вимогою разом із завершенням реформ для забезпечення довіри міжнародних партнерів. Адже наслідком рівня довіри до України буде розмір фінансової підтримки.

Мартина Богуславець