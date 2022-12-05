Конкурсы в антикоррупционные органы. Смелые, профессиональные, добродетельные, этот вызов – для вас

Навіть під час війни питання боротьби з корупцією не стало на паузу. Навпаки: після 24 лютого ми бачили геть не менше, а, можливо, навіть більше антикорупційних справ щодо депутатів, суддів та колишніх міністрів, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Чого тільки варте довгоочікуване розслідування спроби нардепа Олександра Трухіна дати хабар поліцейським – якраз тоді, коли після скандальної ДТП він хотів "тихенько піти у ліс".

Або ще одна справа щодо рекордного хабаря-відката у 22 мільйони євро, що їх екснардеп Максим Микитась пропонував меру Дніпра Борису Філатову.

А на додачу, після того, як Київський апеляційний суд скасував рішення про закриття справи щодо перших "плівок ОАСК", з'явилася надія, що і це провадження нарешті дійде до суду.

Однією з причин активізації таких розслідувань, безумовно, стало призначення Олександра Клименка на посаду нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Але саме це призначення – лише один із гвинтиків для повноцінного функціонування антикорупційної екосистеми. Ще дві надважливі антикорінституції поки чекають на своїх очільників.

Розслідування щодо депутатів, суддів і міністрів, робота з конфіскованими російськими активами чи іншим унікальним майном, яке арештовується в рамках кримінальних проваджень – це результат роботи всієї системи.

Конкурси до двох антикорупційних інституцій – шанс для вас долучитися до цієї роботи. Якщо, звісно, ви відповідаєте вимогам. Ви можете очолити одну з них, посиливши боротьбу з корупцією в Україні!

Так, наразі триває прийом документів у двох потужних конкурсах:

на директора НАБУ (Національного антикорупційного бюро)

та голову АРМА (Агентства з розшуку і менеджменту активів).

Ці антикорупційні органи певною мірою можуть функціонувати без повноцінних очільників. Однак тільки повністю укомплектований апарат може забезпечити максимально оперативну та направлену на досягнення стратегічних цілей їхню роботу.

Час показує, що відсутність керівників таки дається взнаки.

Лідери антикорупційних органів мають повноваження ухвалювати унікальні рішення та забезпечувати ефективну роботу цих інституцій. Саме тому антикорупційна громадська спільнота, зокрема й Transparency International Ukraine, зацікавлена, аби ці посади обійняли максимально компетентні та відповідальні люди.

Ми продовжуємо наголошувати, що керівниками цих інституцій мають стати професійні, доброчесні, аполітичні та незалежні фахівці. Адже на них покладають велику відповідальність – інакше під загрозою буде ефективність усієї антикорупційної системи.

Що роблять керівники НАБУ та АРМА?

Директор Національного антикорупційного бюро – ключова посада не тільки для антикорупційної системи, а й для України загалом.

Саме він несе відповідальність за роботу Бюро, зокрема стежить за законністю здійснюваних оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, а також додержанням прав і свобод осіб.

Також він затверджує плани НАБУ (перспективні, поточні та оперативні), призначає та звільняє працівників органу тощо.

Не менш важливою є й роль керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Цей орган безпосередньо пов'язаний із процесом розшуку російських активів, що має закінчитись конфіскацією.

Керівник АРМА курує непростими процесами пошуку таких активів та управлінням ними – Агентство має не просто їх зберігати, а саме підтримувати вартість активів та шукати нових власників чи управителів.

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Які вимоги до кандидатів?

На директора НАБУ до 6 грудня можуть подаватися ті, хто має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права від 10 років, досвід на керівних посадах від 5 років, володіє державною мовою, має високі моральні та ділові якості й спроможні виконувати обов'язки за станом здоров'я.

Керівником не призначать, якщо кандидат мав договірні відносини з партіями протягом останніх 2 років, підпадає під закон про люстрацію, є недієздатним або обмежено дієздатний чи має судимість, у тому числі за корупцію.

Сам конкурс складатиметься із таких етапів: тестування на знання законодавства та загальні здібності, практичне завдання та співбесіди – на відповідність критеріям доброчесності та компетентності.

Опісля комісія обере трьох кандидатів і внесе на розгляд прем'єр-міністру подання стосовно них.

Також 29 листопада почався прийом документів на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, який триватиме до 13 грудня.

Серед головних вимог до керівника Агентства: вища юридична освіта, п'ятирічний стаж роботи в галузі права і трирічний досвід керівництва в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях тощо.

Також, як і у випадку з конкурсом НАБУ, до кандидатів на посаду голови АРМА є низка обмежень – недієздатність чи обмежена дієздатність, непогашена судимість, обвинувальний вирок, відсутність українського громадянства, участь у керівних органах політичних партій та інші.

Ключовими стадіями відбору голови АРМА є:

перевірка відповідності документів вимогам закону;

тестування на професійні знання та якості;

співбесіди з відібраними кандидатами;

обрання найбільш відповідного кандидата шляхом відкритого голосування членів комісії.

Документи на конкурс з обрання керівника НАБУ треба надсилати електронною поштою (деталі – в переліку документів на подачу). Водночас на конкурс з відбору голови нАРМА документи варто подавати винятково поштою на адресу конкурсної комісії: 01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2 (деталі в Переліку документів на подачу).

Незалежні та кваліфіковані керівники антикорупційних органів – це питання європейської інтеграції. Адже наші партнери мають бачити, що Україна – гідний кандидат у ЄС, який може ефективно боротися з корупцією.

Це особливо важливо саме тепер, адже відбудова протягом і після війни може створювати нові корупційні ризики. І саме на антикорупційні інституції буде покладене розслідування та покарання за такі кричущі махінації.

Ми, українці, стали на невідворотний шлях до європейських демократичних цінностей, тому не можна дозволити собі зірвати цей процес.

Андрій Боровик

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