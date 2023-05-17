ВКонтакте с оккупантами: машина российской пропаганды на временно оккупированных территориях

Початок російсько-української війни у 2014 році став поштовхом для розвитку російської інформаційної зброї. Коли в Кремлі збагнули, що захопити Україну збройно не вдалося, там обрали іншу тактику: помістити українців у простір, який схиляв би їх до "русского мира". Втім, завдяки державній політиці українське радіо і телебачення позбувалися російських впливів, тому основну ставку Росія робила на соціальні мережі.

З 2014 року Росія створила сотні сторінок для впливу на внутрішньоукраїнські політичні процеси, здійснила десятки кібератак на банки, ЗМІ та державні установи, використала тисячі тролів та ботів для штучних інтернет-дискусій. Наприклад, Євгєній Прігожин, якого ми зараз знаємо як очільника ПВК "Вагнер", вперше став відомим завдяки іншому проєкту – так званій "фермі тролів з Ольгіно", яка з 2014 року проводила інформаційні операції в Україні, а у 2016 році втручалась у вибори президента США.

Водночас Російська Федерація не забувала й про тих українців, які вже опинились під її контролем. Ще з часів окупації Криму та частин Донецької й Луганської областей Росія приділяла особливу увагу "інформаційній гігієні" їхніх мешканців. Там блокували українське телебачення та радіо, а на заміну їм приходили місцеві й російські мовники. Однак інтернет та соцмережі там усе ж були доступні.

Із початком повномасштабного вторгнення обмежень стало більше. Нині Російська Федерація блокує все, що вона не здатна контролювати. З літа 2022 року на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) немає вільного доступу до радіо і телебачення, а також до більшості українських та міжнародних сайтів чи навіть популярних соціальних мереж. Як наслідок, мешканці відрізані від неупереджених новин та потрапляють під нищівний вплив російської пропаганди.

Громадянська мережа ОПОРА дослідила, як Росія затягує користувачів на тимчасово окупованих територіях до власного інформаційного простору, створює альтернативну реальність та намагається зробити ВКонтакте основним способом комунікації.

Якого милого ви досліджуєте ВКонтакте?

На перший погляд, досліджувати ВКонтакте – доволі дивна ідея. Це російська соціальна мережа, яка з травня 2017 року заблокована в Україні, оскільки дані всіх її користувачів зберігаються в РФ, а її адміністрація повністю підконтрольна російським силовикам.

Під час Революції Гідності засновника ВКонтакте Павла Дурова змушували надати доступ до даних українських користувачів, що керували групами Євромайдану. У квітні 2014 року Дуров продав свою частку "Вконтакте" Mail.ru Group, яка стала повноправним власником цієї соцмережі. З 2015 року контрольний пакет акцій компанії належить Алішеру Усманову – російському олігарху, що підтримує війну в Україні.

Блокування ВКонтакте в Україні швидко дало свої плоди – за даними USAID-Internews, у 2021 році ним регулярно користувалися лише близько 7% українців. Це й не дивно, адже нині зайти на сайт vk.com без VPN неможливо.

Хоча всі ці обмеження й досі діють в Україні, на тимчасово окупованих територіях ситуація інша. Блокувати західні соціальні мережі там почали у травні 2022 року: тоді стало відомо про обмеження доступу до Facebook та Instagram так званими "ЛНР" та "ДНР". У червні влада цих утворень заборонила Viber, оскільки його начебто використовують ЗСУ для отримання даних про геолокацію "критичної військово-цивільної інфраструктури".

22 липня заборону поширили й на Google та YouTube. Спроби окупантів заблокувати ці ресурси призвели до збоїв у роботі телефонів з операційною системою Android – ті перестали оновлюватися і втратили доступ до визначення геолокації та магазину додатків.

У лютому 2023 року стало відомо, що окупаційна влада вимагає від місцевих інтернет-провайдерів додати до списку заблокованих Messenger компанії Meta і сервіс відеоконференцій Zoom.

Тепер на ТОТ неможливо без VPN зайти у Facebook, Instagram та на більшість українських новинних та державних ресурсів. Натомість безперешкодний доступ є хіба до російських соціальних мереж на кшталт "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також до месенджера Telegram

А що там у ВКонтакте на ТОТ: загальні тенденції

Оскільки ВКонтакте не прозорий та не пропонує автоматизованих можливостей для аналізу, а доступ до його API ми не отримували з міркувань безпеки, це дослідження зроблене вручну, з використанням пошуку за назвами обраних населених пунктів серед спільнот ВКонтакте.

Для дослідження ми обрали 103 окуповані після 24 лютого 2022 року населені пункти в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Ми не брали до уваги села й міста, окуповані раніше, оскільки там проросійську медійну інфраструктуру вибудовували роками, тож порівнювати їх із новоокупованими територіями некоректно.

Серед населених пунктів, що ми обрали, 38 взагалі не мали сторінок ВКонтакте або їхні сторінки вже давно неактивні. Для інших 65 сіл та міст ми зібрали 1039 сторінок та груп, де публікували контент у період з 24 лютого 2022 до 31 березня 2023 року.

Найбільше активних сторінок ВКонтакте очікувано виявилося в Маріуполі – 182 (17,5% від загальної кількості виявлених). На другому місці зі значним відривом опинився Херсон – там дезінформацію поширюють 77 сторінок, на третьому та четвертому – Новоазовський район (71 сторінка) та Мелітополь (69 сторінок) відповідно.

Крім того, 97 сторінок (9,9%) стосувалися цілих регіонів (наприклад, Администрация Херсонской области). Серед них на Херсонщину орієнтувалися 39 сторінок, Донеччину – 34, Запоріжжя – 23, Луганщину – 1. Детальніші дані можна переглянути на візуалізації нижче.

Хоча ми зафіксували активність сторінок та груп, створених ще у 2007–2008 роках, найчастіше сторінки, які ми помітили, створені або у 2014–2015, або у 2022–2023 роках.

Можна припустити, що у 2014–2015 роках найбільше нових сторінок виникало на Донеччині та Луганщині – лінія фронту тоді змінювалася доволі динамічно, і росіяни створювали нові сторінки для щойно окупованих населених пунктів.

Насправді ж ситуація дещо інша: у 2014–2015 і 2022–2023 роках і на Донеччині та Луганщині, і на Херсонщині та Запоріжжі з’являлася приблизно однакова кількість сторінок. Наприклад, паблік з промовистою назвою Министерство культуры Херсонской области створений у травні 2016 року з назвою "Департамент культуры Херсонской области", але до 17 серпня 2022 року він перебував у "сплячому" режимі.

А справжній "вибух" створення нині активних сторінок на ТОТ стався у 2022 році.

Варто підкреслити, що довкола спільнот, запущених у 2022–2023 роках, росіяни намагаються створити самостійний медійний простір. Так, в однієї з найпопулярніших сторінок Главное в Херсоне и области є не лише Telegram-канал з аналогічною назвою, а й сайт та навіть окремий чат для підписників. При цьому у ВКонтакте можна знайти багато закликів стежити за Telegram-каналом, а той постійно спонукає підписуватись на сторінку ВКонтакте – мовляв, там більше цікавих і корисних новин. Так окупаційна влада перетягує користувачів з Telegram до ВКонтакте, аби помістити їх у власний інформаційний простір та зробити їхні дані та листування доступними для російських спецслужб.

Продаж курчат, паспорт РФ та Департамент спорту Запорізької області

Якщо брати до уваги географію та дати створення сторінок, видається, ніби єдине, що змінилось після окупації, – це різке зростання кількості сторінок тимчасово окупованих територій, особливо для великих міст. Однак насправді ці зміни – лише вершина айсберга. Справжня ж революція відбулася в тому, які сторінки є найактивнішими після встановлення окупаційної влади.

Ми проаналізували усі 1039 сторінок і виокремили 9 основних їхніх тематичних спрямувань. На графіку нижче помітно, що найбільша категорія – це сторінки із оголошеннями, а от новинні та адміністративні сторінки опинились лише на другому та третьому місці відповідно.

До того ж, якщо кількість сторінок про навчання та нерухомість майже не змінилася з початком повномасштабного вторгнення, то адміністративні й новинні сторінок з’являлися у 2022–2023 роках. Натомість найбільша категорія – оголошення – активно розширювалася з 2014 року, але після початку великої війни майже не зростала.

До категорії оголошень належить найбільше сторінок – 485 (46% серед тих, що ми виявили). Тут можна побачити чимало пропозицій: від продажу машин у Маріуполі чи Лисичанську, продажу курчат або обміну валют та пропозицій зняти гроші з українських банківських карт, до можливостей виїхати з ТОТ на територію України.

Сторінки цієї групи найстаріші: перші з них зʼявились у 2007–2008 роках, а найбільше їх запускали у 2013–2016 роках. Фактично вони замінили ОLХ та інші платформи для продажу власних товарів.

Після блокування "ВКонтакте" на території України зростання кількості цих сторінок помітно сповільнилось, однак у 2022 році їх зʼявилося ще кількадесят. Важливо, що майже всі з них – групи, тобто там можуть писати дописи всі користувачі, навіть не підписники. Час від часу зʼявляються й політичні дописи – і незалежно від спрямування їх не видаляють. Ці сторінки дають уявлення про економічне та соціальне становище на ТОТ, тому можуть бути корисними для подальших досліджень.

На другому місці за кількістю опинились новинні сторінки та групи – таких ми виявили 174. На графіку вище їх розділено на дві категорії: новинні сторінки (тобто спільноти, де залишати дописи можуть лише адміністратори, – таких ми знайшли 150) та новинні групи (спільноти, де дописувачем може бути будь-хто з користувачів – таких було 24). Новинні групи для ТОТ існують доволі давно, і їхня кількість зростала поступово (у 2022 році створили 2 такі групи). Контент на них доволі хаотичний: там з'являються як проросійські, так і проукраїнські дописи. Натомість новинні сторінки – це певною мірою ЗМІ, що транслюють рафіновану російську пропаганду, прикриваючись місцевими новинами: розповідають про обстріли "фашиствующих укронацистов" або повідомляють про чергову роздачу гуманітарної допомоги. Майже половина (71) новинних сторінок створені у 2022 році.

Нові сторінки намагаються вести одночасно ВКонтакте, Telegram-канал та сайт, створюючи свій образ як повноцінного медіаресурсу. Старіші новинні сторінки або вже давно приховано транслювали російську пропаганду, або ж вкрадені в адміністраторів з проукраїнською позицією. Так, наприклад, ми натрапили на сторінку українського видання Херсон-Лайн | Новости Херсонщины. Вона створена у лютому 2013 року, має майже 5 тисяч підписників і зараз активно транслює російську пропаганду. Однак опис сторінки та долучені до неї посилання залишилися попередніми: вони ведуть на сайт видання та його Facebook-сторінку, де виходять новини з проукраїнською позицією. Ймовірно, сторінка у ВКонтакте зламана або доступ до неї передали російським пропагандистам для впливу на мешканців тимчасово окупованих територій.

Третя за кількістю категорія – це адміністративні сторінки, яких ми виявили 142. Основне їхнє завдання – повідомляти про рішення гауляйтерів, хвалити надзвичайні інвестиції Росії у нові території та заохочувати людей отримувати російський паспорт.

На їхньому прикладі помітна відмінність між сторінками тимчасово окупованими територій так званих "Л/ДНР" і Криму та новоокупованих Херсонщини і Запоріжжя. Оскільки ВКонтакте глибоко інтегрований з російською державою, у цій соціальній мережі мають офіційні сторінки державні установи РФ – вони позначені галочкою та написом "Подтверждено через Госуслуги" (російський портал електронного урядування). На сторінках місцевих окупаційних адміністрацій "ЛНР", "ДНР" та Криму такі позначки є, натомість сторінки "адміністрацій" Херсонської та Запорізької областей їх не мають, хоч і позиціонують себе як представництва офіційних органів влади.

Також ВКонтакте активно використовують для пошуку роботи – ми знайшли 111 сторінок із вакансіями компаній у різних регіонах РФ, які запрошують українців із тимчасово окупованих територій їхати до них працювати. Крім того, багато російських бізнесів відкривають свої магазини та "заходять" на ринки "нових регіонів РФ".

Крім того, через ВКонтакте шукають студентів та учнів російські й "республіканські" ("ЛНР", "ДНР") університети і коледжі. Ми виявили майже 60 сторінок місцевих навчальних закладів, де вони закликають українських школярів продовжувати навчання у місцевих та російських вишах. Багато дописів на цих сторінках – пропозиції послуг написання курсових та дипломних "під ключ".

ВКонтакте є й платформою для пошуку та продажу нерухомості на ТОТ: щонайменше 43 сторінки поширюють саме такий контент. Найчастіше тут шукають квартири або будинки родини російських солдатів, що приїжджають за окупантами "на місце несення служби". Крім того, ці сторінки стали центром продажу нерухомості місцевими мешканцями та пошуку нерухомості (переважно – на березі моря) російськими користувачами.

Також ОПОРА виявила 7 сторінок, основне призначення яких – пошук людей, що зникли безвісти на ТОТ. Міста, які найчастіше трапляються у цій категорії, – Маріуполь та Сєвєродонецьк.

"Любимый Мариуполь" та "Главное в Херсоне"

Нагадаємо, що один з улюблених способів Росії впливати на інформаційний простір – це створювати мережі сторінок, і ВКонтакте не є винятком: ми знайшли щонайменше 6 мереж. Вони виконують одразу два завдання: централізують інформаційний вплив на мешканців тимчасово окупованих територій (і виключають можливість відхилень від пропагандистської лінії), а також створюють враження однорідного інформаційного простору на будь-якій "новій території РФ".

Тут ми згадаємо про дві найбільші – а тому найважливіші – мережі сторінок, які ми виявили. Перша з них складається з 14 сторінок, які концентруються навколо 5 регіональних центрів у регіонах, окупованих РФ після 24 лютого 2022 року: Маріуполя, Мелітополя, Херсона, Сєвєродонецька та Бердянська. Особливістю цієї мережі є те, що вона намагається охопити всі потенційні запити мешканців ТОТ.

Частина сторінок – це свого роду ЗМІ, які публікують новини та повідомлення від окупаційних органів влади. Інша частина – призначена лише для пошуку роботи, третя група покликана розв'язувати питання оренди житла та продажу нерухомості тощо. Усі вони мають доволі значну авдиторію: скажімо, на Мелитополь любимый підписано майже 17 тисяч користувачів, на Мариуполь любимый – понад 28 тисяч, на Бердянск любимый – трохи більше 12 тисяч. На Telegram-каналах, що дублюють контент цих сторінок ВКонтакте, підписників ще більше. Також ця мережа дублює свій контент на сайтах: mariupol-news.ru, berdyansk-news.ru, melitopol-news.ru, kherson-news.ru.

Друга за розміром мережа, до якої входить 10 сторінок, концентрується винятково на населених пунктах Херсонщини та Запоріжжя. Об’єднані назвами (Главное в Бердянске, Главное в Геническе, Главное в Мелитополе тощо), вони публікують новини та звернення окупаційних органів влади. Ця мережа також має власний сайт, на який здебільшого посилається у дописах – hersonka.ru. Кожна сторінка має ще й канал у Telegram із доволі значною кількістю підписників.

Обидві виявлені мережі підтверджують наше спостереження про те, що виникнення усіх цих сторінок – це спланована акція, що має на меті перетягувати користувачів із тимчасово окупованих територій в інформаційні бульбашки, які майстерно створює для них РФ. Детальнішу інформацію про ці та інші мережі сторінок, а також про наше дослідження Telegram і заблокованих на ТОТ українських вебсайтів шукайте у звіті ОПОРИ за цим посиланням.

ВКонтакте – ворожа платформа чи можливість для впливу?

Досі ВКонтакте нечасто опинявся у фокусі українських дослідників: мовляв, це російська соціальна мережа, де Кремль має повний контроль над ситуацією, тому досліджувати її не так важливо. Якщо визначення проблемних зон на платформах, скажімо, компанії Meta, може призвести до змін, то з ВКонтакте це просто неможливо. Однак такі дослідження все ж дають багато інших даних, які згодом можуть знадобитися в комунікації з мешканцями тимчасово окупованих територій.

Ми можемо більше дізнатися про соціально-економічний стан окупованих міст і сіл, глибше зрозуміти патерни російської пропаганди, аби ефективніше її розвінчувати, а також помітити мережі сторінок, які можуть дублюватися в інших соціальних мережах. І, зрештою, поки українська армія готується до контрнаступу, нам варто готувати інформаційну деокупацію та переходити в інформаційний наступ там, де ворог очікує цього найменше.

Ольга Снопок

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