"Новый Чернобыль". Кремль запугивает новой дезинформацией

Російська пропаганда намагається посіяти паніку після своєї атаки по Хмельницькому. Для цього вигадали меседж про "радіаційну катастрофу". При чому дезінформацію розганяли в Росії, в Україні, а також в Польщі, Молдові, Індії.

Росіяни називали це "майже новим Чорнобилем". Так, The New Indian написали: "Серія вибухів на складі боєприпасів на Заході України призвела до значного підвищення рівня гамма-випромінювання, що свідчить про викид пилу збідненого урану в повітря… Мешканці панікують та як повідомляється, збирають свої речі, залишають постраждалі райони, зокрема, Хмельницький, Львів та Тернопіль".

Говорячи про Польщу, пропагандистські телеграм-канали намагалися поєднати наратив про "катастрофу в Україні" з фото із навчань радіаційної та хімічної безпеки, які реально проводилися в Польщі.

19 травня до запущеного ІПСО приєднався і секретар Радбезу Патрушев, який спробував полякати населення вже в самій Європі. Він заявив, що радіоактивна хмара, яка виникла після знищення боєприпасів із збідненим ураном, поставлених Україні, насувається на західну Європу. Згадав Польщу, в якій начебто було "зафіксовано підвищення радіаційного рівня" та заявив, що найближчим часом хмара "досягне меж Німеччини, Франції та Швейцарії".

Польські фактчекери досить швидко виявили та викрили фейк. Ще 15 травня, повідомивши, що польське Національне агентство з атомної енергії не зафіксувало жодної радіаційної небезпеки в Польщі.

Викрите фейкове повідомлення

Також поляки помітили, що в коментарях під цим постом повторювалися повідомлення, які посилювали паніку: "Швидко ковтайте йод!"; "Знову, як і про Чорнобиль, ми дізнаємося останніми...". Такі ж коментарі про йод та Чорнобиль писали наче під копірку і на хмельницьких сайтах.

Отже, Кремль продовжує зрощувати свій дезінформаційний наратив про "страшний збіднений уран", який, судячи з усього, виявився більш практичним для пропаганди, ніж вигадки про "біолабораторії США" в Україні.

У березні цього року майже вся кремлівська кліка, починаючи від "дипломатів" – посольства РФ в Британії, Захарової, Лаврова – і до Шойгу та Путіна по черзі зображали "праведний гнів" з приводу постачання снарядів, мовляв, Росія "змушена" відповісти. При цьому Путін 21 березня вчергове повторив свою фразу з геноцидного лексикона про "війну до останнього українця".

Як відомо, снаряди з стрижнем зі збідненого урану використовуються не для ядерної реакції, а як матеріал з високими показниками твердості. Вони дозволені міжнародними конвенціями. Проте путінізм маніпулює словом уран, яке на побутовому рівні асоціюється з ядерною зброєю та радіактивністю. Це є також частиною інформаційного порядку денного різноманітних "борців за мир", руками яких Кремль сподівається послабити військову допомогу Україні.

Насправді вже в березні Кремль виправдовував розповідями про вигадану ядерну небезпеку своє рішення про розміщення ядерної зброї в Білорусі – реальний крок з поширення ядерної зброї в світі, який підважує засади Договору про нерозповсюдження 1968 року.

РФ регулярно вдається до погроз застосування ядерної зброї як проти України, так і її партнерів. Безпрецедентним актом ядерного тероризму є утримання росіянами Запорізької атомної електростанції і навмисне створення на ній аварійних ситуацій. Тому меседж про західні "майже ядерні снаряди" є спробою агресора представити себе жертвою. Так само, як і з історіями про "брудну бомбу".

Цікаво, що у своїй інформаційній кампанії в березні Кремль спирався на слова заступника міністра оборони Великої Британії Джеймса Хіппі, який відповідав на запит депутата від шотландської партії Кенні Макаскілла. ЗМІ повідомляли про виступи Макаскілла на Russia Today з пропагандою сепаратизму Шотландії. У 2017 році він, на відміну від багатьох інших, підтримав рішення політика Алекса Салмонда запустити власне шоу на каналі Russia Today та давав йому інтерв'ю.

Кенні Макаскілл (ліворуч) на каналі Russia Today

На жаль, ІПСО про начебто сплеск радіації через вибух у Хмельницькому, стала приводом для хайпу окремих політиків. Так колишній народний депутат Ігор Мосійчук підіграв російським спробам поширити паніку, своїми заявами про необхідність евакуювати дітей.

Про походження цих меседжів ненароком зізналися на російському ТБ. "Це вони себе обхитрили, що про цей уран почали говорити? – запитує в своєму шоу інфозлочинець Шейнін. – Чи це ми вже так навчилися працювати, що ми цю паніку в голови їм вставляємо?". "Так ми вставляємо", – зізнається інший пропагандист-злочинець Козаков.

Раніше 28 березня Центр стратегічних комунікацій зафіксував, що тему радіоактивних снарядів почали просувати на українську аудиторію. Фейкову "Пам’ятку бійця ВСУ" (саме так, замість "ЗСУ") зі згадкою про "благотворний вплив радіації на здоров’я людини" росіяни поставили на рекламу через Facebook для української аудиторії, щоб підігрівати чутки про радіаційний витік.

Журналіст vsim.ua перевірив на SaveEcoBot данні щодо рівня радіації у різних громадах Хмельниччини відразу після обстрілу та встановив динаміку змін показників з 09:00 12 травня по 09:00 13 травня. За всією територією області результат був такий: на 7 пунктах спостереження було зафіксовано зниження рівня радіації, на 10 пунктах – збільшення, ще на 7 – показники залишилися без змін.

Червоні точки – зростання рівня радіоактивності після обстрілу, зелені – зниження, сині – показник без змін Джерело: vsim.ua

"У Хмельницькому рівень експозиційної дози гамма-випромінювання складав 0,12 мікрозіверта на годину до обстрілу та 0,14 мікрозіверта після обстрілу. Ця точка вимірювання є найближчою до місця обстрілу. У Ружичнянський ОТГ рівень радіації до обстрілу складав 0,15 мікрозіверта, а після – 0,12. Ця точка вимірювання є другою за віддаленістю від місця обстрілу", – розповіли журналісти.

Завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету Наталія Міронова розповіла, що це абсолютно незначні коливання у рамках статистичної похибки, які є значно меншими допустимої норми: "Це невеликі коливання. Просто загальне нормативне значення до 0,3 мікрозіверта за годину. У нас є такі ділянки, які можуть мати й до 0,2 мікрозіверта за годину, але це все одно вважається в межах норми. 0,12-0,14 – це невеликі зміни".

Коливання в рамках норми показує і Екологічний моніторинг радіації Європейської комісії.

Але російська пропаганда намагалася розігнати паніку, видаючи коливання у рамках статистичної похибки за катастрофу. Хоча на практиці це можна порівняти з тим, якби хтось говорив про небезпеку підняття температури у людини з 36.5 до 36.6.

Для уважної аудиторії, яка перевіряє інформацію та цифри, пропаганда вдалася до ще одного аргументу: "хоча радіаційний фон і низький, але наслідки ви відчуєте через декілька років". Мовляв, так це було в Сербії та в Іраку.

Соловйов перепостив у себе в Telegram пост, де автор погрожує Україні ядерною зброєю

Варто згадати, що у цих інформаційних вкидів є вже своя історія. Понад 20 років тому в 2001-му тоді ще молодий путінський режим, який тільки но дорвався до влади в Росії, взявся критикувати Захід через його "шкідливу зброю" в Югославії.

"Нас дивує, що країни НАТО тільки зараз говорять про екологічну шкоду, завдану їхньою агресією", – передавало CNN слова російського нациста Дмитра Рогозіна. Тоді ж в світі була розгорнута ціла інформаційна кампанія про шкідливість та необхідність перевірки снарядів зі збідненим ураном.

Показово, що удар по Хмельницькому збігся в часі з публікацією у державній "Російській газеті" матеріалу з історичними паралелями: "Сербські щоденники: Уран для слов'ян. Після "уранових" бомбардувань НАТО Сербія на Балканах вийшла у лідери смертності від раку".

Дайниця Груїчич, міністр охорони здоров’я Сербії, в інтерв'ю російським пропагандистам підіграла їх наративам: "Якщо вони їх застосують в Україні, ви це повинні вважати ядерною війною". "Надсилати такі снаряди для допомоги України? Адже перш за все від цього постраждають українці!".

Ще 3 квітня 2023 року пані Груїчич почала озвучувати проросійські меседжі в українському контексті: "Це отрута: МОЗ Сербії закликало Київ не застосовувати снаряди з збідненим ураном", - передавало ТАРС її заклик. Чомусь звернень до росіян припинити знищувати українські міста та вбивати людей від пані міністерки не пролунало.

Цікаво, що середню школу пані Дайниця Груїчич, згідно інформації в Вікіпедії, закінчила в 1976 році саме в Москві. У 2018-му вона очолила комісію для "виявлення наслідків агресії НАТО у 1999 році для довкілля та здоров'я громадян Сербії". 26 жовтня 2022 року її призначили міністром охорони здоров'я Сербії.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 29 березня 2023 року чітко висловився щодо снарядів зі збідненим ураном: "Це озброєння не несе радіологічної небезпеки". Він додав, що питання застосування боєприпасів з використанням збідненого урану та супутнього ефекту для здоров'я людей вивчалося МАГАТЕ досить довго.

Додамо, що статистика рівня захворюваності залежить і від того, чи хворобу виявляють: чим краще діагностування, тим більше виявлених хворих на 1 тис. мешканців. А відтак збільшення показника статистики може бути наслідком зміни підходів у діагностуванні.

Отже, участь у просуванні наративу про збіднений уран особисто Путіна та Патрушева, ІПСО на тему вигаданого сплеску радіації в Хмельницькому, його поширення через мережу дезінформації як в Україні, так і в світі, наявність "історичного підґрунтя" з посиланням на дії НАТО свідчить про те, що "збіднений уран" стає новим улюбленим наративом дезінформації, на заміну біолабораторіям. РФ використовує його для виправдання власного ядерного шантажу.

Кремлівські спецслужби намагаються налякати українців та європейців. Але судячи з істерик пропагандистів та невпевненості росіян, більш наляканими стають вони самі, адже підсвідомо відчувають, що режим не стане враховувати їхню думку перед можливою ядерною ескалацією.

Денис Самигін, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки





Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.