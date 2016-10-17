Боевик Гиви грозит местью за "Моторолу": стереть все города до Киева

Один из главарей террористов "ДНР" по прозвищу Гиви обещает мстить за уничтожение "друга Арсения" Моторолы.

Его цитируют в понедельник сайты боевиков, пишет ЛІГА.net.

"Каждый город, который мы захватим до Киева, я буду равнять с землей", – пообещал боевик.

"Кто бы это не сделал, все очень сильно будут расплачиваться. Вся Украина. Отвечать будет весь украинский народ. За каждого убитого нужно убить миллион врагов, мы это сделаем", – добавил террорист.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало в лифте.

17 октября российские СМИ опубликовали первое видео после смерти пророссийского боевика.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Киев "объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

В Службе безопасности Украины не исключают, "Моторолу", убили российские спецслужбы.

Руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак призвал СБУ усилить антитеррористические меры из-за убийства боевика "Моторолы" в Донецке. СБУ призвала граждан усилить бдительность из-за обострения в зоне АТО

Павлов ранее сам признавался в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.