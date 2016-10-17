Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевик Гиви грозит местью за "Моторолу": стереть все города до Киева

Понедельник, 17 октября 2016, 16:15

Один из главарей террористов "ДНР" по прозвищу Гиви обещает мстить за уничтожение "друга Арсения" Моторолы.

Его цитируют в понедельник сайты боевиков, пишет ЛІГА.net.

"Каждый город, который мы захватим до Киева, я буду равнять с землей", – пообещал боевик.

"Кто бы это не сделал, все очень сильно будут расплачиваться. Вся Украина. Отвечать будет весь украинский народ. За каждого убитого нужно убить миллион врагов, мы это сделаем", – добавил террорист.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало в лифте.

17 октября российские СМИ опубликовали первое видео после смерти пророссийского боевика.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Киев "объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

В Службе безопасности Украины не исключают, "Моторолу", убили российские спецслужбы.

Руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак призвал СБУ усилить антитеррористические меры из-за убийства боевика "Моторолы" в Донецке. СБУ призвала граждан усилить бдительность из-за обострения в зоне АТО

Павлов ранее сам признавался в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

Темы: ДНРтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
ДНР
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
Все новости...
Реклама: