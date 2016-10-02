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В российском ЦИК будут наблюдать за "праймериз" на Донбассе

Воскресенье, 2 октября 2016, 18:14

В российском Центризбиркоме будут дистанционно наблюдать и анализировать информацию о ходе "предварительного общественного голосования" в Донбассе.

Об этом сообщил РИА Новости член ЦИК Василий Лихачёв, курирующий в комиссии вопросы международного взаимодействия.

Он отметил, что в ЦИК будут получать информацию о "предварительном голосовании", в числе международных наблюдателей есть и европейские политики, с которыми он лично знаком.

"Я думаю, что мы получим достоверную информацию, и нам просто это интересно и по политическим, и по технико-юридическим соображениям — как пройдёт в Донбассе сегодняшнее мероприятие; оно действительно очень важно. Будем наблюдать дистанционно и анализировать", — сообщил Лихачёв.

В то же время, пресс-атташе "Временной избирательной комиссии" Олег Балыкин заявил, что в процессе предварительного общественного голосования на территории так называемой "ДНР" приняли участие почти 300 тысяч человек.

"На данный момент приняли участие в голосовании 291284 избирателей", — сказал он.

Вместе с тем, в "ДНР" и "ЛНР" заявляют об отсутствии нарушений общественного порядка во время "голосования".

Заместитель начальника "УМВД" города Донецка Алексей Дмитрюк заявил, что нарушений общественного порядка во время проведения "предварительного голосования" в "ДНР" не зафиксировано, безопасность обеспечивают более 400 сотрудников "МВД ДНР".

Член "Временной избирательной комиссии" Сергей Жабин заявил, что "предварительное общественное голосование" в "ЛНР" проходит без происшествий.

"На сегодняшний момент никаких происшествий не обнаружено. Все хорошо: люди приходят и голосуют", — заявил Жабин.

Он уточнил, что по состоянию на 15.00 мск избиратели ведут себя достаточно активно, явка на участках довольно хорошая.

В то же время, глава "ДНР" Александр Захарченко обещает соблюдение всех демократических процедур во время местных выборов.

"Предварительное общественное голосование призвано выстроить идеальную систему избирательного процесса для проведения честных, прозрачных и демократичных местных выборов в будущем. Мы сами обеспечим соблюдение всех демократических процедур: свободу СМИ, равный доступ для кандидатов, возможность проголосовать всем - внутренне перемещенным лицам и людям с ограниченными возможностями, безопасность всех участников процесса и международных наблюдателей я гарантирую лично", - сказал Захарченко после того, как проголосовал в воскресенье на одном из участков в Донецке, передает "Интерфакс".

Он добавил, что праймериз - это шанс для каждого жителя допустить к выборам только достойных кандидатов.

В воскресенье 2 октября жители так называемых "ЛНР" и "ДНР" на "предварительном общественном голосовании" должны определить кандидатов для участия в местных выборах.

Темы: ДНРЛНР
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