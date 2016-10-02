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Экс-министр обороны Грузии заявил, что по нему стреляли

Воскресенье, 2 октября 2016, 19:44

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявляет, что в Гори, во время встречи с избирателям в т.н. привокзальном поселении, по нему открыли огонь.

Как заявляет Окруашвили, ранены два человека, в том числе член его охраны Коба Кошадзе и один активист. Оба находятся в горийском госпитале.

"Мы встречались с населением. Пришли 2 типа нагло. Мы очень культурно [встретили]. Затем произошла словесная перепалка, вытащил оружие и выстрелил в направлении Ираклия, и два человека были ранены. Их состояние стабильное, говорят врачи", - заявляет представитель штаба Окруашвили.

Другие детали по инциденту пока неизвестны.

Грузия online

Темы: Грузия
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