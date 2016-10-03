В России школьникам задали выучить песню "Владимирский централ" Круга
Понедельник, 3 октября 2016, 00:45
В России в г. Новосибирск ученики гимназии с углубленным изучением французского языка теперь изучают творчество Михаила Круга.
Об этом пишет местное издание FlashSiberia.
Как рассказали родители учеников, учитель музыки выдал семиклассникам текст песни "Владимирский централ" и рекомендовал выучить к следующему уроку – как домашнее задание.
"Мы что-то не понимаем в этой жизни", - пояснили родители.
Издание не располагает комментариями руководства гимназии и департамента образования.