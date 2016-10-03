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В России школьникам задали выучить песню "Владимирский централ" Круга

Понедельник, 3 октября 2016, 00:45

В России в г. Новосибирск ученики гимназии с углубленным изучением французского языка теперь изучают творчество Михаила Круга.

Об этом пишет местное издание FlashSiberia.

Как рассказали родители учеников, учитель музыки выдал семиклассникам текст песни "Владимирский централ" и рекомендовал выучить к следующему уроку – как домашнее задание.

"Мы что-то не понимаем в этой жизни", - пояснили родители.

Издание не располагает комментариями руководства  гимназии и департамента образования.

Темы: Росcияобразование
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