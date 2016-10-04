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Добкин и еще 170 нардепов получают компенсацию за жилье

Вторник, 4 октября 2016, 14:33

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий и 170 народных депутатов получили по 11 500-13 800 гривен каждый из государственного бюджета как компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера в сентябре.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Как сказано в ответе, депутатам предусмотрено 460 гривен в сутки в качестве такой компенсации. Таким образом большинство депутатов за месяц получили по 13800 грн компенсации.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию получили 62 из 142 депутатов, в том числе деньги выдали заместителю председателя фракции Алексею Гончаренко, депутатам Андрею Вадатурскому, Павлу Кишкарю, Аркадию Корнацкому, Ивану Куличенко, Богдану Онуфрику, Александру Сугоняко, Ирине Сусловой, Константину Усову, Александру Черненко.

Во фракции "Народный фронт" компенсацию получили 43 из 81 депутата, в том числе председатель фракции Максим Бурбак и его заместитель Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Максим Поляков, Павел Унгурян.

В "Самопомочи" бюджетные средства получили 15 из 26 депутатов, в том числе председатель фракции Олег Березюк и его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко; в "Оппозиционном блоке" - 11 из 43, в том числе Дмитрий и Михаил Добкины.

Также получили компенсацию 10 из 23 депутатов группы "Відродження", в том числе Евгений Геллер и Антон Киссе; 5 из 19 депутатов группы "Воля народа" (в том числе Сергей Мельничук, Михаил Ланьо и Роман Мацола); 6 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Ляшко (в том числе Алена Кошелева и Юрий-Богдан Шухевич), а также 5 из 19 депутатов фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (в том числе Сергей Евтушок, Вадим Ивченко и Иван Крулько).

Также компенсацию получили 13 из 42 внефракционных депутатов, в частности Андрей Денисенко, Анатолий Денисенко, Евгений Мураев, Владимир Парасюк, Яков Безбах.

Все эти депутаты получили по 13 800 гривен компенсации.

Татьяна Рычкова (БПП) и Юрий Одарченко ("Батьківщина") получили компенсацию в размере 11 500 гривен, поскольку они приступили к обязанностям только 6 сентября.

Депутаты Олег Барна и Сергей Кудлаенко (оба - БПП) получили в сентябре по 28 060 гривен (Барна получил также компенсацию за июль, а Кудлаенко - за июнь-июль).

А августе Парубий и 169 депутатов парламента получили по 14 260 гривен каждый из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в августе.

Согласно декларации за 2015 год, у народного депутата Михаила Добкина есть квартира площадью 44 кв метра, а у его семьи – еще две квартиры, каждая почти по 80 квадратов. Кроме того семья Добкиных владеет двумя домами - 1136,9 кв метров и 127,6 квадратов. 

Михаил Добкин проходит по делу о разворовывании 650 гектаров харьковской земли властями города.

Темы: ДобкинВерховная Рада
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