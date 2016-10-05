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Кроме Софии местом открытия Евровидения может стать Мистецький Арсенал

Среда, 5 октября 2016, 06:24
Кроме Софии местом открытия Евровидения может стать Мистецький Арсенал

В КГГА определили 5 основных локаций проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.

Об этом сообщил директор департамента транспортной фнфраструктуры КГГА Сергей Майзель в facebook.

По его словам, место открытия и закрытия песенного конкурса сейчас обсуждается.

"2 локации будут расположены в МВЦ - основная арена и пресс-центр, EuroClub разместится в БЦ" Парковый ", Евроселище организуем на Крещатике. Место открытия и закрытия песенного конкурса сейчас обсуждается - торжества будут проводиться в Художественном Арсенале, КГГА или на территории Софии", написал он.

Как сообщалось, во время рабочей встречи представителей Европейского вещательного союза (ЕВС), Национальной телекомпании Украины (НТКУ), Киевской городской государственной администрации было принято решение провести церемонию открытия Евровидения-2017 на территории Софийского собора.

В то же время ранее Минкульт отдал памятник архитектуры Софии под богослужения. Храм Малой Софии Национального заповедника София Киевская, построенный в XVIII веке, должен действовать как церковь.

Темы: ЕвровидениеКиев
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