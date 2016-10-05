В Украине резко похолодало, выпал первый снег
Среда, 5 октября 2016, 11:24
В Карпатах и на Закарпатье выпал снег. В течение дня снег ожидается во всех западных областях Украины.
Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Так, украинцы сообщают, что снег выпал на горнолыжных курортах Буковель и Драгобрат. Кроме того, пользователи Twitter пишут о снеге на Закарпатье.
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, дождь с мокрым снегом в среду ожидается и на Прикарпатье, а также во Львове, Луцке и Хмельницком.
У нас паде сніг (@ Дубове / Dubove in смт. Дубове, Закарпатська обл.) https://t.co/Kd8oETroSF— Trayan (@trayanmuse) October 4, 2016
В горах сніг і мороз.— Trayan (@trayanmuse) October 5, 2016
Все правильно, жовтень ж