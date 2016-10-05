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В Украине резко похолодало, выпал первый снег

Среда, 5 октября 2016, 11:24

В Карпатах и на Закарпатье выпал снег. В течение дня снег ожидается во всех западных областях Украины.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Так, украинцы сообщают, что снег выпал на горнолыжных курортах Буковель и Драгобрат. Кроме того, пользователи Twitter пишут о снеге на Закарпатье.

 
На Буковеле лежит снег

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, дождь с мокрым снегом в среду ожидается и на Прикарпатье, а также во Львове, Луцке и Хмельницком.

Доброго ранку! Сніжить ❄ #bukovel #snow

A video posted by @bukovel on Oct 4, 2016 at 9:50pm PDT

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Темы: погодаКарпаты
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