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В Україні різко похолодало, випав перший сніг

Середа, 5 жовтня 2016, 11:24

В Карпатах та на Закарпатті випав сніг. Упродовж дня сніг очікується у всіх західних областях України.

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

Так, українці повідомляють, що сніг випав на гірськолижних курортах Буковель та Драгобрат. Крім того, користувачі Twitter пишуть про сніг на Закарпатті.

 
Захід України засипає снігом

Згідно із прогнозом Українського гідрометцентру дощ з мокрим снігом у середу очікується і на Прикарпатті, а також у Львові, Луцьку та Хмельницькому. 

Доброго ранку! Сніжить ❄ #bukovel #snow

A video posted by @bukovel on Oct 4, 2016 at 9:50pm PDT

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКарпати
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