Премьер рассказал о новом Налоговом кодексе

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что новый проект Налогового кодекса, который вскоре будет направлен на рассмотрение ВР, направленный на детенизацию и должен обеспечить экономический рост.

Об этом Гройсман заявил во время вступительного слова на заседании правительства.

Он сообщил, что на заседании в среду правительство должно рассмотреть проект, над которым в течение четырех месяцев работают Минфин и эксперты.

"Советская система предусматривала, что те, кто занимается бизнесом, кому-то что-то должны, а налоговики, или другой контроллеры, злоупотребляя, могли привлечь к ответственности бизнесменов и давить на них", - сказал Гройсман.

"Поэтому был нужен кодекс, который дал возможность обеспечить качественный экономический рост. Наработанный кодекс является антикоррупционным. Будут ликвидированы налоговые ямы, теневые схемы по выводу из обращения безналичных средств, так называемый обнал", - отметил он.

"Доверие к власти от бизнеса измеряется показателем - это объем добровольно уплаченных налогов. Изменения в налоговый кодекс предсказуемы и имеют антикоррупционный характер", - подчеркнул он.

"Эти механизмы должны способствовать быстрому экономическому росту. Мы сможем вдвое, или втрое обеспечить экономический рост", - добавил он.

Он ожидает, что после заслушивания на заседании правительства будет направлен проект для рассмотрения на внеочередном заседании совета реформ, чтобы успеть внести проект Налогового кодекса в ВР уже на следующей пленарной неделе.

Украинская правда