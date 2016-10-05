Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацсовет получил частоты для радиовещания на Крым

Среда, 5 октября 2016, 14:14

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания получила первые частоты для FM-вещания на Крым и уже объявила конкурс для определения 4 радиостанций-победителей.

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает "Укринформ".

"Сегодня на самом деле произошло великое событие - принято первое решение об организации вещания на территорию Крыма, потому что сегодня наконец мы получили частоты, на которые долго ждали", - сказал он.

"Они прошли международную координацию, нас поддержали Турция, Румыния, Болгария, дали нам добро на использование этих частот с применением 5-киловаттный передатчиков. Поэтому сегодня мы объявляем конкурс и за 3 месяца будем знать 4-х победителей - это 4 радиостанции, которые будут вещать на Крым", - добавил Костинский.

Он отметил, что до этого не было целенаправленного FM-вещания крымскотатарских радиостанций на территорию Крыма. Сейчас частоты просчитаны непосредственно для новой башни, которая будет построена на территории Херсонской области, на Чонгаре.

"Надеюсь, что скоро мы уже будем ее иметь. Строительство башни требует длительного времени, но есть уверенность, что в течение 3-4 месяцев это произойдет", - подчеркнул член Нацсовета.

Костинский добавил, что в следующем году запланировано строительство еще одной башни - на Каланчаке, также для вещания на Крым.

Темы: КрымкультураСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
FM-вещание на Крым могут начать через несколько месяцев
Начало работать военное радио "Армия FM"
Кириленко хочет забрать лицензии у FM-станций без украинских песен
Последние новости
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
Все новости...
Реклама: