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FM-вещание на Крым могут начать через несколько месяцев

Вторник, 4 октября 2016, 13:09

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 5 октября объявит конкурс на первые 4 частоты, просчитанные на Чонгаре, для организации FM-вещания на Крым.

Об этом сообщил член нацсовета Сергей Костинский в комментарии Крым.Реалии.

"С этого дня (5 октября – ред.) начнется строительство башни на Чонгаре. Ожидаю того, что через три-четыре месяца начнется FM-вещание на Крым", – заявил Костинский.

30 сентября сообщалось, что телеканал "UA:Крым" получил лицензию от Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию и уже до конца года может начать свою работу.

"UA:Крым" будут транслировать через спутник, таким образом программы будут доступны на территории аннексированного полуострова.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма.

Цель стратегии – качественно увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах Херсонской области.

Как известно, Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Страны Запада не признают т.н. "референдум" и "присоединение" Крыма к РФ – и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымСМИ
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