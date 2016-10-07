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Украинская делегация поднимет вопрос Сущенка в ООН

Пятница, 7 октября 2016, 02:56
Украинская делегация поднимет вопрос Сущенка в ООН

Украинская делегация поднимет вопрос о незаконном задержании и аресте в Москве журналиста Укринформа Романа Сущенко на заседании комитетов Генеральной Ассамблеи ООН, которые в октябре начали свою работу в Нью-Йорке.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Сейчас начинается работа комитетов Генассамблеи ООН, и делегация Украины намерена поднять там вопрос о незаконном задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко", - отметил дипломат.

Он уточнил, что речь идет о Третьем комитете, который среди других рассматривает вопрос гуманитарной сферы, а также Четвертом комитете, который сосредотачивается, в том числе, на политических аспектах. В частности, уже на следующей неделе запланировано заседание Четвертого комитета, посвященное именно вопросам информации.

Глава украинской миссии также сообщил, что в первые дни, когда стало известно о незаконном задержании украинского журналиста в Москве, МИД Украины обнародовало официальную позицию по этому вопросу, она была немедленно доведена до руководства ООН и Совета Безопасности.

"Было отправлено письмо на имя Генерального секретаря ООН по заявлению украинской стороны, после чего ему, по нашей просьбе, был присвоен статус официального документа Совета Безопасности ООН", - отметил Ельченко. Он уточнил, что в этот же день письмо было разослано всем членам Совбеза.

В официальном письме приводится комментарий МИД Украины по задержанию Романа Сущенко.

"Рассматриваем это как очередной шаг в целенаправленной политике Российской Федерации использования украинцев, которые оказываются в руках ее органов власти, в качестве политических заложников в своей гибридной агрессии против нашего государства. То, что по своей профессиональной деятельности и жизненным принципам Роман Сущенко является человеком, который отстаивает объективность и свободу слова, лишь доказывает, что официальная Москва ведет войну не только против Украины, но и против всего демократического мира, для которого права человека и свободы являются фундаментальными ценностями", - отмечается в документе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНСущенкоРосcия
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