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Керри: Россия должна ответить за военные преступления в Сирии

Пятница, 7 октября 2016, 17:56

Относительно Сирии и России должно быть проведено расследование по их военным преступлениям во время атак на сирийское мирное население.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает AP.

По словам Керри сирийские силы за ночь разбомбили больницу, убив 20 человек и ранив 100.

Он заявил, что Россия и Сирия должны представить миру "больше, чем объяснение" того, почему они продолжают бомбить больницы, женщин и детей.

Такие действия, по его словам, "требуют соответствующего расследования как военные преступления"

Керри обвинил Россию и Сирию в проведении "целенаправленной стратегии... терроризирования гражданского населения".

В то же время, как сообщает российское агентство "РИА Новости" в пятницу Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

"Российская авиационная группа находится на территории САР по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территории по согласованию сторон предоставляются в пользование РФ на безвозмездной основе", - сообщается в пояснительной записке.

В ратифицированном документе указывается, что "сирийская сторона не предъявляет никаких претензий РФ, ее авиационной группы и ее личного состава и не возбуждает против них никаких исков в связи с деятельностью российской авиационной группы и ее личного состава".

Соглашение заключается на бессрочный период. Его применение прекращается по истечении одного года с даты получения уведомления одной из сторон о намерении прекратить действие соглашения.

Темы: РосcияСШАСирия
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