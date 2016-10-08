Перед посольством РФ в Варшаве вспоминали погибших в Украине

Несколько украинцев в черной одежде в пятницу вечером развернули перед посольством России в Варшаве фотографии украинских воинов, погибших на востоке в результате агрессии России в Украине.

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Молчаливая акция под названием "Их смерть на его совести", которую организовал варшавский евромайдан, была посвящена очередной годовщине со дня рождения президента России Владимира Путина, сообщает "Укринформ".

"Мы взяли портреты ближайших нам людей - друзей, знакомых, отдавших жизнь за Украину. Для кого-то - это члены семьи, или тот, с кем вместе учились в школе, для кого-то это просто друзья, а кто-то взял портрет неизвестного солдата, с которым никогда лично не был знаком. И мы под посольством России молчим, но нам кажется, что душам этих людей есть что пожелать тому, на чьей совести их смерть. Поэтому, мы, живые, просто держим сегодня наших друзей за руки и надеемся, что рано или поздно мы победим", - заявила в комментарии "Укринформу" лидер варшавского евромайдана Наталья Панченко.

Она отметила, что в первый год войны в день рождения украинцы писали Путину письма, а в прошлом году принесли ему к посольству гробы и похоронные венки - то, с чем он пришел в Украину.

"А в этом году мы решили, что за предыдущие годы мы сказали все, что хотели сказать. В принципе, с тем человеком, который утопил всю Украину в крови, нам больше не о чем говорить", - отметила Панченко.

Акция вызвала интерес у польских СМИ. Ее участники рассказывали представителям медиа о своих близких и знакомых, которых потеряли на востоке Украины.