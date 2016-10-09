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Лавров: на Западе о Путине говорят в стиле "кто кого переплюнет"

Воскресенье, 9 октября 2016, 15:07

В некоторых западных столицах стало "нормой хороших манер" отзываться о президенте РФ Владимире Путине в стиле "кто кого переплюнет".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому Первому каналу, сообщает РИА Новости.

"Я не могу припомнить ни единого раза, когда президент России Путин хоть как-то неуважительно отзывался о любом из своих коллег, что бы этот коллега в отношении Российской Федерации ни предпринимал и ни говорил", - подчеркнул он.

"В отношении Путина в некоторых западных столицах стало "нормой хороших манер" отзываться эпитетами по принципу, кто кого переплюнет", - добавил Лавров.

Темы: Росcия
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