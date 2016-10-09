В Ужгороде открыли первый на Закарпатье памятник жертвам Холокоста.

Как сообщает Закарпаття.net, памятник открыли при содействии правительства Венгрии и генконсульства Венгрии в Ужгороде.

В центре звезды Давида размещен столб, сделанный из меньших таких же звезд, как символ тех, кто пострадал в результате трагедии.

Завершилось открытие памятника молитвой на языке идиш и символическим зажжением свечей и возложением камней к памятнику.