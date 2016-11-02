В Госдуме РФ предложили уравнять СМИ с Минобороны

Первый зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике Шамсаил Саралиев считает, что нельзя сокращать финансирование СМИ и предлагает приравнять индустрию СМИ к министерству обороны.

Об этом он сказал на заседании комитета, сообщают "РИА Новости".

"Индустрию СМИ и журналистов надо приравнять, на мой взгляд, к министерству обороны, этих людей, которые зачастую раньше сражаются, которые постоянно на передовой, которые доносят информацию, на которых нельзя давить, учитывая даже сложную экономическую ситуацию", – сказал он.

Саралиев считает, что не стоит сокращать финансирование СМИ, учитывая сложную ситуацию в мире.

"Она (ситуация – ред.) не первый год. Эти атаки, санкции. В нашей стране есть несколько ресурсов – "Россия сегодня" и RT, которые максимально доносят правду до жителей стран на разных языках, которые рассказывают правду о России … Это наше окно, которое реально рассказывает правду, что-то делает, доносит эту правду до других стран", – заявил депутат.

Как известно, упомянутые Саралиевым СМИ неоднократно обвинялись в пропаганде и лжи в разных странах. Они, в частности, оправдывают российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма.