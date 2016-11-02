Нардеп Деркач не рассказал в декларации о жене-миллионерше

Внефракционный нардеп Андрей Деркач не заполнил в электронной декларации ту часть, которая касается собственности его жены, сославшись на нормы Конституции.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации.

Так, в трех объектах недвижимости, которые задекларированы на его жену (949,3; 948,2; 670,5 м. Кв), Деркач указал, что отказывается предоставить информацию "по мотивам нарушения конституционных принципов верховенства права, запрещающего вмешательство в личную жизнь".

Он также указал, что это противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Жена Деркача владеет объектом незавершенного строительства, однако в декларации не указывается, о каком именно объекте идет речь.

Она задекларировала гараж, две квартиры в Киеве (245,5 и 236,9 кв.м.), жилой дом в Киевской области (287 кв.м.) и земельный участок 1500 кв.м.

Во всех этих объектах не указывается тип права собственности и цена.

Также не указывается стоимость, и нет описания шести дорогих вещей из движимого имущества, задекларированого на жену.

В разделе "Ценные бумаги" указано 21 пункт, однако ни стоимости, ни количества не указано. Все ценные бумаги записаны на жену Деркача.

В разделе "Нематериальные активы" указано 10 объектов, принадлежащих жене. Среди них: изобретение, ноу-хау, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растения. Ни описания, ни стоимости их не указано.

Сам Деркач задекларировал три депутатские приемные площадью 194,8 кв.м., 15,6 кв.м. и 21 кв.м. (две в Киеве и одна Глухове), квартиру в Киеве 236,9 кв.м.

Из дорогих вещей у него 3 иконы и автомобиль BMW 750 L 2008 года. У жены - "Mersedes Bens" (написание автора сохранено - ред.) GL-500 2010 года.

Деркач владеет 5% от общего капитала в ООО "ЭРА-МЕДИА" (его жена-владелец - 85%), 5% от общего капитала в ОАО "Информационно-издательская группа "Телеграф" (его жена-владелец - 95%). Также жена Деркача владеет корпоративным правом и является владельцем еще одной компании, не указанной в декларации. Однако стоимость в денежном выражении составляет 9 млн 977 тыс. 405 грн.

У Деркача за 2015 год 70 тыс 633 грн заработной платы, 7257 и 3899 грн процентов с ОАО "Райффайзен Банк Аваль" и ПАО "Банк Клиринговый Дом".

У его жены указано 3 пункта доходов (только в одном указано, что это социальные выплаты): 831 291, 500 000 и 17 820 грн.

У Деркача в банке "Райффайзен банка Аваль" 93 250 грн, в банке "Клиринговый дом", 191 159, наличными 850 000 грн. У жены денежными активами указано 64 100 040 грн. Данные о ее наличных, активах в драгоценных металлах и заемных средствах отсутствуют.

Также жена Деркача указывается в 10 пунктах финансовых обязательств. Суммы обязательств не указано.

Как известно, Деркач был в числе нардепов, резко критиковали внедрения системы электронного декларирования и поддерживал идею переноса запуска на 2017 год.

Александр Шумилин, УП