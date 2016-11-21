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Арест Сущенко могут продлить на 4 месяца – адвокат

Понедельник, 21 ноября 2016, 13:08

Российское следствие по делу незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко 22 ноября подаст в суд документы на продление его ареста.

Об этом адвокат украинца Марк Фейгин сообщил "Укринформу".

"Следователь Креков сказал, что завтра утром будут поданы документы в суд на продление ареста Романа Сущенко. Могу предположить, что они попросят продлить арест на четыре месяца", – сказал защитник.

По его словам, пока точно неизвестно, когда именно состоится заседание суда по этому вопросу.

"Если заседание состоится на этой неделе, то я буду на нем. Если же на следующей, когда у меня запланированы важные поездки по делу Сущенко (до 28 ноября – Киев, 29 ноября – в Париж. - ред.), то мне помогут мои коллеги – адвокат Полозов или адвокат Образцова", – пояснил Фейгин.

Как известно, 2 октября парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

По данным адвоката Марка Фейгина, российским силовикам Сущенко сдал "друг семьи".

Фейгин заявил, что добивается обмена Сущенко на кого-то из задержанных в Украине россиян.

21 ноября он предложил кандидатуру агента главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Виктора Павленко, задержанного в октябре в Ровно.


Темы: Сущенкополитзаключенныезаложникиправа человека
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