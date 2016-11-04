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Порошенко хочет создать офис еще одного уполномоченного

Пятница, 4 ноября 2016, 18:27

Президент Петр Порошенко поддержал создание офиса уполномоченного президента по оказанию помощи в реабилитации военными, получившим ранения в АТО.

Об этом он сказал во время встречи с командой украинских военных, принимавших участие в ежегодном марафоне морских пехотинцев США в Вашингтоне, передает пресс-служба Порошенко.

Указывается, что во время разговора военные выразилы такую инициативу и Порошенко ее поддержал.

Также, согласно сообщению на сайте президента, Порошенко предложил возглавить в будущем эту структуру санитарному инструктор медицинской роты 128 отдельного горно-пехотной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных Войск ВСУ Вадиму Свириденко.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоАТОДонбасс
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