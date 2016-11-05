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В Киеве задержали мужчину, "заминировавшего" админздание телефонами

Суббота, 5 ноября 2016, 20:00

В Святошинском районе Киева полиция задержала злоумышленника, который сообщил о ложном минировании админздания.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в субботу примерно в 14:50 по спецлинии "102" поступило сообщение: в помещение административного здания зашел мужчина, оставил на полу пакет и крикнул, что в нем находится взрывное устройство.

На место происшествия немедленно выехали руководство Святошинского управления полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Работники профильных служб тщательно осмотрели "заминированный" объект и прилегающую к нему территорию. В результате никаких взрывчатых веществ и предметов не обнаружили, а в пакете, оставленном злоумышленником, были мобильные телефоны.

Кроме этого, неподалеку от административного здания правоохранители задержали мужчину, который обоснованно подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании.

Данное событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве. Проводится проверка.

В то же время в сообщении не указывается, в каком именно админздания произошло событие.

Украинская правда

Темы: Киевполиция
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