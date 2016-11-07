В Хмельницком авто патрульных врезалось в такси: таксист погиб

В Хмельницком погиб 36-летний таксист в результате столкновения его автомобиля с машиной патрульной полиции.



Об этом сообщает в понедельник отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.



Отмечается, что 6 ноября около двух часов ночи на проспекте Мира произошло столкновение патрульной "Тойоты" и автомобиля одной из городских служб такси. 36-летний водитель такси от полученных травм погиб.

За рулем служебного автомобиля находился 26-летний полицейский. Экипаж с включенными проблесковыми маячками ехал на срочный вызов – одна из жительниц Хмельницка сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные.



Патрульные прошли медицинское обследование, но от госпитализации отказались.

Экспертиза на содержание алкоголя в крови показала, что все члены экипажа были трезвы.



Сейчас расследованием обстоятельств дорожно-транспортного происшествия занимается прокуратура.