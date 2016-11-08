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Вторник, 8 ноября 2016, 04:43

В результате атаки сил режима Башара Асада и ВКС России на подконтрольные оппозиции районы Дамаска погибли мирные жители.

Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление гражданской обороны Сирии.

Силы режима Асада подвергли артобстрелу район Хареста на северо-востоке Дамаска, в результате чего погибли три и ранения получили 20 человек. Раненые доставлены в полевые госпитали.

Кроме того, авиация режима Асада и ВКС России нанесли удары по жилым районам в пригородах Дамаска - Восточная Гута и Дума, в результате чего погибло и ранено множество мирных жителей.

При этом сообщается, что авиация применила против мирного населения зажигательные бомбы.

Темы: Сирия
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