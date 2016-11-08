Режим Асада і ВКС РФ застосували біля Дамаска запалювальні бомби
Вівторок, 8 листопада 2016, 04:43
В результаті атаки сил режиму Башара Асада та ВКС Росії на підконтрольні опозиції райони Дамаска загинули мирні жителі.
Про це повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на Управління цивільної оборони Сирії.
Сили режиму Асада піддали артобстрілу район Хареста на північному сході Дамаска, в результаті чого загинули три і поранення отримали 20 осіб. Поранені доставлені в польові госпіталі.
Крім того, авіація режиму Асада і ВКС Росії завдали ударів по житлових районах в передмістях Дамаска - Східна Гута і Дума, в результаті чого загинуло і поранено безліч мирних жителів.
При цьому повідомляється, що авіація застосувала проти мирного населення запалювальні бомби.