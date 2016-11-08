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Transparency: нужно создать антикоррупционный суд и расширить права НАБУ

Вторник, 8 ноября 2016, 11:54

Международная правозащитная организация Transparency International призывает украинскую власть расширить возможности для борьбы с коррупцией на фоне необходимости проверки деклараций чиновников.

Об этом говорится в сообщении украинского отделения организации во вторник.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно расследовать происхождение задекларированных состояний, используя все имеющиеся инструменты, в том числе автономное прослушивание телефонных разговоров по решению суда. НАПК должно также продемонстрировать успешные примеры относительно намерений чиновников", – сказано в сообщении.

"И наконец, необходимо как можно скорее создать независимый Антикоррупционный суд с активным привлечением и поддержкой международных экспертов. Именно он сможет положить конец безнаказанности коррупционеров и беспристрастно рассматривать коррупционные дела в кратчайшие сроки", – добавили правозащитники.

Transparency International также призвал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции тесно сотрудничать с общественностью и журналистами по проверке деклараций чиновников, стиля их жизни, источников происхождения декларируемых активов и выявления несоответствий.

"Мы ждем результаты государственной проверки информации, указанной в декларациях и отчетах активистов. Одним из главных показателей мы считаем привлечение к ответственности за незаконное обогащение и декларирование ложной информации", – отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Также в сообщении цитируется заявление председателя правления Transparency International Хосе Угаса о том, что успешное внедрение реестра активов и является значительным шагом в направлении выполнения необходимых антикоррупционных реформ.

Как известно, пока НАБУ не имеет права осуществлять прослушивание самостоятельно и вынуждено привлекать к этому СБУ.

Олег Шанковский, УП

Темы: декларацииНАПКНАБУкоррупция
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