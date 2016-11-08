Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков, Кутовой, Лозовой и другие изменили свои декларации

Вторник, 8 ноября 2016, 13:06

Несколько народных депутатов и чиновников, включая президентом внесли изменения в электронные декларации.

Как сообщает аналитический портал "Слово и дело" несколько "шуток" декларантов до сих пор остались невиправленими.

Так, свою шутку не исправил министр внутренних дел Арсен Аваков, который задекларировал авторское право на "Сценарий в виде рюкзака, с газетными вырезками".

В то же время во вторник стало известно, что депутат от "Воли народа" Сергей Мельничук просит НАПК предоставить ему возможность исправить указанный в электронной декларации о доходах 2015 года размер наличных средств с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.

В то же время нардеп Владимир Парасюк убрал память о Святом Николае, который якобы подарил депутату часы Samsung Gear s2.

 

Известно, что Петр Порошенко внес изменения о том, что получил доход в виде процентов от Международного инвестиционного банка на общую сумму 1 928 594 гривен.

Как пишет портал министр аграрной политики Тарас Кутовой изменил стоимость ценных бумаг с 60 000 грн до 13 млн 250 тыс. грн.

А внефракционный нардеп Анна Гопко добавила 2 тысячи гривен компенсаций за проезд и указала, что 17 тысяч долларов, которые были задекларированы как наличные средства, передано на хранение в банки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковдекларацииПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: