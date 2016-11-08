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Минобороны: Россия заграждается стеной от дезертиров с Донбасса

Вторник, 8 ноября 2016, 14:35

На оккупированной территории Луганской области неподалеку пункта пропуска "Изварино" со стороны России установили инженерные заграждения и развернуты подразделения ВС РФ.

Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Минобороны по АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

"В районе пункта пропуска" Изварино "на оккупированной территории с российской стороны сооружаются инженерные заграждения. Также вдоль этого участка российско-украинской границы развернуты подразделения ВС РФ. Эти меры направлены на борьбу с дезертирством в рядах российско-оккупационных войск", - сказал Мотузяник.

Как известно, Мотузяник сообщил, что за сутки в зоне проведения антитеррористической операции 4 военных получили ранения.

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Темы: РосcияАТОДонбасс
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