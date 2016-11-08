Эксперты составили рейтинг крупнейших состояний и долгов депутатов Рады
Менеджер Антикоррупционной группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов составил список крупнейших доходов, наличных средств и долгов депутатов Верховной Рады.
Он описал их в своем блоге на "Украинской правде".
Крупнейшие доходы:
1. Хомутынник Виталий Юрьевич – 175 823 407 грн
2. Котвицкий Игорь Александрович – 122 387 647 грн
3. Новинский Вадим Владиславович – 115 401 739 грн
4. Бобов Геннадий Борисович – 102 545 538 грн
5. Фельдман Александр Борисович – 68 713 871 грн
6. Чижмарь Юрий Васильевич – 52 302 157 грн
7. Негой Федор Федорович – 44 904 511 грн
8. Савченко Алексей Юрьевич – 41 790 431 грн
9. Донец Татьяна Анатольевна – 40 430 376 грн
10. Загорий Глеб Владимирович – 39 705 977 грн
Наличные средства:
1. Котвицкий Игорь Александрович– 1 919 695 174 грн
2. Савченко Алексей Юрьевич – 616 193 059 грн
3. Хомутынник Виталий Юрьевич – 493 654 126 грн
4. Дубневич Богдан Васильевич – 442 843 539 грн
5. Деревянко Юрий Богданович – 418 015 697 грн
6. Константиновский Вячеслав Леонидович – 418 015 697 грн
7. Дубневич Ярослав Васильевич – 323 434 493 грн
8. Супруненко Александр Иванович – 305 589 372 грн
9. Шуфрич Нестор Иванович – 239 492 298 грн
10. Бобов Геннадий Борисович – 209 994 000 грн
Финансовые обязательства:
1. Котвицкий Игорь Александрович– 2 794 177 179 грн
2. Кононенко Игорь Витальевич – 498 598 960 грн
3. Винник Иван Юльевич – 335 432 306 грн
4. Новинский Вадим Владиславович – 154 969 283 грн
5. Фельдман Александр Борисович – 137 629 898 грн
6. Константиновский Вячеслав Леонидович – 127 900 000 грн
7. Левочкина Юлия Владимировна – 120 877 753 грн
8. Лаврик Олег Васильевич – 62 838 189 грн
9. Донец Татьяна Анатольевна – 53 866 597 грн
10. Сабашук Петр Павлович – 26 507 917 грн
"Теперь очередь за Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и Национальным антикоррупционным бюро Украины, которые должны проверить законность источников согласования фантастических сумм, которые были указаны парламентариями, – подытожил Леменов.
Украинская правда