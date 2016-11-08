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МИД провело "воспитательную беседу" с польским консулом из-за Бандеры

Вторник, 8 ноября 2016, 15:55
МИД провело воспитательную беседу с польским консулом из-за Бандеры
Генконсул Польши во Львове Веслав Мазур

Министерство иностранных дел Украины провело беседу с генконсулом Польши во Львове Веславом Мазуром из-за его высказываний о Степане Бандере.

Об этом сообщает в Facebook народный депутат Олег Мусий, который требовал признать Мазура персоной нон грата в Украине.

Мазур с конца октября 2015 года является генеральным консулом Польши во Львове, сейчас он претендует на должность генерального консула Польши в Луцке.

По данным СМИ, 21 сентября на комиссии польского Сейма по делам эмиграции и связям с поляками за границей он сказал, что когда Виктор Ющенко признал Бандеру героем, как и УПА, то он удивлялся, "как может быть бандит героем?". По мнению Мазура, украинцы еще мало знают об истории и им надо показывать "те все преступления, которые сделали эти люди".

Мусий сообщает: "На мое требование объявить генерального консула Республики Польша во Львове Веслава Мазура персоной нон грата в Украине за его высказывания по поводу Степана Бандеры, МИД провело с ним "воспитательную беседу"."

"Мазур признал свою неправоту и заверил, что антиукраинская риторика больше не повторится (с существенным примечанием: независимо от его убеждений)", – отмечает депутат.

"МИД отслеживает его действия и заявления, чтобы определить, целесообразно ли утверждать Мазура генконсулом Польши в Луцке", – информирует он.

Мусию досадно, что МИД "не хватило духа по-настоящему поставить на место дипломата, который явно зарвался", из-за боязни эскалации в отношениях и "аналогичного ответа".

Алена Рощенко, УП

Темы: ПольшаМИДисторияБандера
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