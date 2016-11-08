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Хиллари победила на выборах на Гуаме

Вторник, 8 ноября 2016, 20:44

Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон получила большинство голосов на острове Гуам, который находится во владении США.

Как сообщает USA Today, за Клинтон отдали 71,63% голосов, в то время как Трампа поддержали 24,16%.
В голосовании приняли более 32 тысяч человек, однако голоса этих граждан США не учитываются при подсчете, так как Гуам не имеет представителей в коллегии выборщиков.
Несмотря на это, жители острова с 1980 года безошибочно предсказывают, как могут завершиться выборы во всей стране.

Темы: СШАвиборы
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