Хиллари победила на выборах на Гуаме

Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон получила большинство голосов на острове Гуам, который находится во владении США.

Как сообщает USA Today , за Клинтон отдали 71,63% голосов, в то время как Трампа поддержали 24,16%.

В голосовании приняли более 32 тысяч человек, однако голоса этих граждан США не учитываются при подсчете, так как Гуам не имеет представителей в коллегии выборщиков.

Несмотря на это, жители острова с 1980 года безошибочно предсказывают, как могут завершиться выборы во всей стране.