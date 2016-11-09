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В НАПК рассказали, кто из нардепов не подал декларации

Среда, 9 ноября 2016, 18:43

Заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий сообщил, кто из нардепов не подал декларации либо сделал это не вовремя.

Соответствующую информацию он обнародовал на своем Facebook.

"В Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления отсутствуют ежегодные декларации за 2015 год соответствующих депутатов: Марии Матиос, Александра Онищенко, Сергея Клюева", - сообщил Радецкий.

По его словам, среди нардепов, которые несвоевременно подали ежегодные декларации за 2015 год: Юрий-Богдан Шухевич, Александр Дубинин, Константин Ищейкин, Игорь Шкиря, Ирина Костанкевич, Олег Дмитренко, Анатолий Гиршфельд, Александр Супруненко и Вячеслав Богуслаев.

"По предварительным результатам анализа прохождения первого этапа декларирования и деятельности НАПК в этот период работы выявлен ряд проблем, требующих решения путем внесения соответствующих изменений в законодательство", - отметил заместитель председателя НАПК.

Украинская правда

Темы: НАПКдекларацииВерховная Рада
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