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Дело о разгоне Евромайдана: пострадавшие до сих пор блокируют зал суда

Четверг, 1 декабря 2016, 13:19

В Шевченковском районном суде Киева продолжают протестовать пострадавшие от разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года.

Об этом докладывает в четверг "Радио Свобода".

Они протестуют против затягивания рассмотрения дела и заявляют о намереннии находиться в зале до выполненния их требований.

 
радио свобода

Активисты ночевали здесь всю ночь.

Как известно, пострадавшие от разгона Евромайдана в 2013 году отказались 30 ноября покидать зал заседаний Шевченковского районного суда.

Пострадавшие заблокировали один из залов суда еще днем и пообещали оставаться там, пока их требования не выполнят.

Они отмечают отсутствие прогресса в расследовании дела об избиении евромайдановцев "Беркутом" 30 ноября 2013 года и требуют увольнения генпрокурора Юрия Луценко, увольнения из МВД действующих сотрудников, причастных к преступлениям во время Евромайдана, решения вопроса объективного и немедленного рассмотрения дела в суде.

30 ноября суд перенес на 7 декабря заседание по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Андрея Дидюка, Николая Тягнырядно, Евгения Антонова и Юрия Шевченко. Это решение было принято из-за отсутствия представителей прокуратуры и двух обвиняемых.

Бывших заместителей командира "Беркута" Дидюка и Тягнырядно, а также бывших командиров рот Антонова и Шевченко обвиняют в незаконном препятствовании проведению уличных шествий и демонстраций и превышении власти во время событий 30 ноября 2013 года, а именно – силового разгона мирной акции протеста во время событий Евромайдана.

В ночь на 30 ноября 2013, когда бойцы ныне расформированного спецподразделения "Беркут" разогнали мирную акцию протеста на Майдане в Киеве, от действий милиции пострадали 84 человека, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести.

После этого, 1 декабря 2013 года, на улицы Киева на вече вышли несколько сотен тысяч человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Евромайдансуд
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