Справа про розгін Євромайдану: постраждалі досі блокують залу суду

У Шевченківському районному суді Києва продовжують протестувати потерпілі від розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року.

Про це повідомляє у четвер "Радіо Свобода".

Вони протестують проти затягування розгляду справи і заявляють про намір перебувати в судовій залі до виконання їхніх вимог.

Активісти ночували там всю ніч.

радіо свобода

Як відомо, постраждалі від розгону Євромайдану в 2013 році відмовилися 30 листопада залишати залу засідань Шевченківського районного суду.

Потерпілі заблокували одну із зал суду ще вдень і пообіцяли залишатись там, доки їхні вимоги не виконають.

Вони наголошують на відсутності прогресу в розслідуванні справи про побиття євромайданівців "Беркутом" 30 листопада 2013 року та вимагають звільнення генпрокурора Юрія Луценка, звільнення з МВС діючих працівників, причетних до злочинів під час Євромайдану, вирішення питання об'єктивного і негайного розгляду справи у суді.

30 листопада суд переніс на 7 грудня засідання у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Андрія Дидюка, Миколи Тягнирядна, Євгена Антонова і Юрія Шевченка. Це рішення ухвалили через відсутність представників прокуратури та двох обвинувачених.

Колишніх заступників командира "Беркуту" Дидюка й Тягнирядна, а також колишніх командирів рот Антонова й Шевченка обвинувачують у незаконному перешкоджанні проведенню вуличних походів та демонстрацій та перевищенні влади під час подій 30 листопада 2013 року, а саме – силового розгону мирної акції протесту під час подій Євромайдану.

У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу "Беркут" розігнав мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції постраждали 84 людини, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Після цього, 1 грудня 2013 року, на вулиці Києва на віче вийшли декілька сотень тисяч людей.