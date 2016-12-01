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Адвокат настаивает, что НАБУ уже поставило точку в деле Лещенко

Четверг, 1 декабря 2016, 16:03

Генпрокуратура незаконно открыла уголовное производство в отношении нардепа Сергея Лещенко.

Об этом заявил в четверг на брифинге его адвокат Дмитрий Лошаков.

"Генеральная прокуратура использует методы уголовного производства для необоснованного уголовного преследования для того, чтобы создать препятствия для реализации политической и профессиональной деятельности Сергея Лещенко", - сказал он.

По словам адвоката, ГПУ нарушает закон о подследственности.

"Соответствующее уголовное производство должна расследовать НАБУ", - сказал он.

"Более того НАБУ уже проверило указанные факты. Не нашли никаких оснований для уголовного производства. Передала соответствующие материалы для проверки в НАПК", - добавил Лошаков.

Он заявил, что единственным намерением ГПУ является "создание препятствий и незаконное преследование".

Как известно, 27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении по Лещенко "по результатам рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко признаки административного правонарушения за взятие беспроцентного займа у Алены Притулы.

В четверг НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

После этого Лещенко написал, что заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживой.

Украинская правда

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Темы: ЛещенкоГенпрокуратура
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