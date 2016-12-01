Адвокат настаивает, что НАБУ уже поставило точку в деле Лещенко

Генпрокуратура незаконно открыла уголовное производство в отношении нардепа Сергея Лещенко.



Об этом заявил в четверг на брифинге его адвокат Дмитрий Лошаков.



"Генеральная прокуратура использует методы уголовного производства для необоснованного уголовного преследования для того, чтобы создать препятствия для реализации политической и профессиональной деятельности Сергея Лещенко", - сказал он.



По словам адвоката, ГПУ нарушает закон о подследственности.



"Соответствующее уголовное производство должна расследовать НАБУ", - сказал он.



"Более того НАБУ уже проверило указанные факты. Не нашли никаких оснований для уголовного производства. Передала соответствующие материалы для проверки в НАПК", - добавил Лошаков.



Он заявил, что единственным намерением ГПУ является "создание препятствий и незаконное преследование".



Как известно, 27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении по Лещенко "по результатам рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".



19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко признаки административного правонарушения за взятие беспроцентного займа у Алены Притулы.



В четверг НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.



После этого Лещенко написал, что заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживой.



Украинская правда